Sicuramente ci sarà capitato di avere fra le mani una gomma da cancellare. Quelle gomme che usavamo soprattutto a scuola ma che abbiamo anche oggi in casa. Indispensabile in caso di errori per cancellarli in un attimo e correggerli.

Ma non tutte le gomme da cancellare sono uguali. Oltre alle classiche bianche e morbide ce ne sono altre divise in due parti. Oltre alla gomma standard hanno una parte blu che al tatto risulta più ruvida. A cosa serve di preciso?

Ecco a cosa serve in realtà la parte blu della gomma da cancellare

La famosa parte blu della gomma

Per quale motivo alcune gomme da cancellare presentano la parte blu? Alcuni pensano che sia utilizzabile per cancellare errori a penna. Altri invece che serva per cancellare i tratti a matita ma su altre superfici, non sui fogli di carta. Soprattutto superfici ruvide e spesse, come ad esempio terracotta, pareti o anche cartone.

Questo perché la famosa parte blu è più ruvida e anche più rigida rispetto all’altra metà. Utilizzarla su un normale foglio A4 porterebbe sicuramente a sgualcire o bucare il foglio di lavoro.

La risposta definitiva

I maggiori produttori di gomme ci danno la risposta definitiva. In realtà la parte blu della gomma serve a cancellare l’inchiostro delle penne a sfera, la china e i pastelli. Ma nonostante questo chiarimento restano ancora molti dubbi.

In tanti ci abbiamo provato e ogni volta abbiamo rovinato il foglio. Questo perché la parte più abrasiva è adatta sì all’inchiostro ma soprattutto su pellicole da disegno. E cancellare la penna su dei normali fogli di carta richiede delicatezza.

Dobbiamo fidarci della parola dei produttori, chi meglio di loro può darci la risposta. Che alla fine era proprio quello che credevamo da piccoli.

Avevamo ragione anche se distruggevamo il foglio e combinavamo dei gran casini. È incredibile quanto tempo abbiamo perso a domandarci a cosa servisse la parte blu della gomma. E oggi sappiamo che avevamo sempre avuto ragione.

Quindi ecco a cosa serve in realtà la parte blu della gomma da cancellare. Per finire un’altra piccola curiosità, l’abbiamo sempre chiamata tutti “gomma da cancellare”. Ma in realtà il modo più corretto per definirla in italiano è “gomma per cancellare”.

Approfondimento

