Trovare un lavoro al giorno d’oggi può essere davvero complicato. Il contesto economico mondiale è in crisi e tante attività riducono la loro forza lavoro. Tuttavia, non è tutto perduto! Da oggi, si può trovare lavoro in modo semplice e pratico grazie a un innovativo strumento online. Dunque, ecco a chi chiedere aiuto per trovare lavoro!

Quale strumento web utilizzare?

Per trovare lavoro grazie a internet bisogna utilizzare un nuovo servizio di LinkedIn. Quest’ultimo è un social network che si differenzia da tutti gli altri presenti online. Difatti, LinkedIn è una sorta di social professionale. Cosa significa ciò? Il suo scopo principale è quello di aiutare gli utenti registrati a trovare lavoro o stabilire delle nuove relazioni professionali.

Sul proprio profilo è possibile aggiungere le competenze che si possiedono. In più, si possono allegare documenti importanti come curriculum o portfolio. La creazione stessa del profilo prevede una sorta di realizzazione di un curriculum, dove inserire tutte le esperienze lavorative che si sono accumulate nel corso del tempo.

Il numero degli utenti attivi su LinkedIn è arrivato a circa 722 milioni. Dunque ecco perché è un ottimo luogo per ricercare e trovare il lavoro dei propri sogni.

LinkedIn Career Explorer: ecco a chi chiedere aiuto per trovare lavoro

Visto il crescente numero di utenti registrati, questo social network ha deciso di lanciare online un tool semplice da utilizzare ma molto efficace. Si chiama LinkedIn Career Explorer e serve a indirizzare i potenziali lavoratori verso la loro carriera professionale.

Questo strumento determina quello che potrebbe essere il proprio percorso lavorativo, in base alle abilità e alle competenze che si possiedono. Questo match avviene confrontando titoli di studio, esperienze e certificazioni acquisite nel corso del tempo. In più, questo tool specifica all’utente quali competenze deve acquisire se vuole aumentare la probabilità di ottenere un lavoro soddisfacente.

Per ora è disponibile in versione Beta. Tuttavia, si tratta di una grande innovazione che una volta ultimata diventerà un grande alleato per coloro che sono in cerca di un lavoro appagante.