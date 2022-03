Tutte le donne la devono affrontare prima o poi. La menopausa è un periodo di svolta importantissimo nella vita delle donne, sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico ed emotivo. Nonostante questo, molte si trovano a dover affrontare questo momento quasi impreparate. Parlare apertamente della menopausa, della sua fisiologia e dei suoi sintomi, rimane una sorta di tabù nella nostra società. Anche per questo, può succedere che le donne non riconoscano con precisione i primi sintomi della menopausa quando questi si presentano e non sappiano come gestire questo periodo di grandi sconvolgimenti fisici e psicologici. In realtà, ci sono diversi indizi che ci permettono di capire che la menopausa è ormai alle porte. Vediamo quali.

La menopausa è preceduta dalla perimenopausa

La menopausa generalmente non accade all’improvviso. È invece preceduta da un periodo di calo costante della fertilità chiamato perimenopausa, che può essere una fase molto delicata nella vita di una donna. In questo periodo infatti avvengono molti sconvolgimenti ormonali che hanno effetto su tutti i sistemi corporei e possono anche influenzare la psicologia e l’umore della persona. Ma a che età si presenta la perimenopausa?

Ecco a che età è normale che inizi la menopausa e quali sono i primissimi sintomi che annunciano il suo arrivo

La menopausa fisiologica inizia generalmente tra i 48 e i 52 anni. Se dovesse presentarsi con anticipo, si può parlare di menopausa precoce. In alcuni casi può anche accadere prima dei 40 anni. Ma come fa una donna a capire che sta iniziando la menopausa? Sono molti i sintomi che preannunciano questa nuova fase della vita.

Fluttuazioni ormonali possono causare insonnia, sbalzi d’umore, difficoltà di concentrazione

Ecco a che età è normale aspettarsi la menopausa, ma quali sono i suoi primi sintomi? Oltre alle famose vampate di calore e momenti di sudorazione improvvisa, esistono anche sintomi meno ovvi e a cui potremmo non prestare molta attenzione. Tra questi, figurano in primo piano gli sbalzi d’umore, che possono portare a stati di tristezza inspiegabili o anche di depressione. Sono anche comuni disturbi del sonno e la difficoltà a concentrarsi. Questi sintomi vengono spesso sottovalutati, oppure le donne non ci prestano molta attenzione. Ma ovviamente un cambiamento drastico del profilo ormonale dell’organismo ha effetti anche sulla psicologia e sull’umore. Ma come si possono arginare i sintomi più spiacevoli della menopausa?

In alcuni casi si procede alla terapia ormonale sostitutiva

Potrebbe essere necessario in alcuni casi, sempre sotto controllo medico, procedere a una terapia ormonale sostitutiva, che aiuterebbe a prevenire osteoporosi e altre patologie conseguenti alla menopausa.

Per le donne in menopausa è assolutamente fondamentale curare l’alimentazione. Per loro è particolarmente consigliata questa verdura, che aiuterebbe ad arginare i sintomi.