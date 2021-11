Avere un cane significa avere sempre accanto un amico fedele e leale, pronto a risollevarci l’umore con le sue feste e il suo affetto.

Un cane non è però solo questo. È infatti un impegno costante e che richiede di rimodellare la nostra vita. Inoltre, è una responsabilità.

Gestirlo ed educarlo diventa un nostro dovere.

Dobbiamo essere in grado di interagirvi, di capire i suoi versi e cosa ci sta dicendo, nonché interpretare le sue emozioni dalla sua coda.

Insomma, dobbiamo riuscire a crearvi un rapporto di rispetto ed educazione reciproci. Lo sa bene chi ha avuto diversi cani, mentre per il principiante la situazione potrebbe presentarsi più difficile e imprevedibile.

Ecco 9 cani calmi e facili da gestire adatti a chi è principiante e alla prima esperienza

Il carattere di ogni cane dipende dall’educazione ed abitudini ricevute. Allo stesso tempo è innegabile che alcune caratteristiche derivino anche dall’appartenenza a determinate razze e dalla singolarità di ciascuno. Alcune razze, sempre con le dovute eccezioni ovviamente, indubbiamente si adattano meglio al padrone inesperto, in quanto abbastanza mansuete e più facili da controllare.

Scopriamo allora quali sono. In ogni caso, non dimentichiamoci che è sempre bene prepararsi prima di adottare un cane per la prima volta e non improvvisarsi.

Quelli di grande taglia sono:

Labrador: energico e pimpante, ama il movimento e ha bisogno di costante compagnia. È in più molto intelligente e paziente;

Golden Retriever: altrettanto facile da addestrare, poiché affettuoso e docile;

Pastore scozzese: proprio come Lassie del film, è un cane abile e straordinariamente intelligente, nonché dotato di profonda sensibilità.

Passiamo alle taglie medie:

Cocker Spaniel: estremamente vivace e socievole. Un cane dolcissimo e tranquillo, nonché molto vispo;

Beagle: un altro classico cane da caccia, dotato di ottimo fiuto. È anche però un perfetto amico a 4 zampe. Per certi versi è alquanto indipendente, ma è estremamente amichevole e ha un temperamento mite.

Ecco quelli di piccola taglia

Barboncino: affettuoso e calmo, è dotato di una spiccata intelligenza e di molto intuito. Sicuramente è tra i cani più facili da addestrare tra i più piccoli;

Corgi: buffo e divertente, alquanto autonomo ma particolarmente sveglio, riesce ad andare incontro agli inesperti;

Carlino: dolce e simpatico, seppure richiede parecchi riguardi, è un cane che si adatta. In più, ha un carattere tranquillo e trattabile;

Cavalier King: uno dei cani più teneri e coccolosi di sempre. Vivace e socievole, è molto pacato ed è semplice averci a che fare.

Ecco quindi 9 cani calmi e facili da gestire adatti a chi è principiante e alla prima esperienza, diversi tra loro ma tutti perfetti per un aspirante padrone.

