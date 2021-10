Quando si parla di narcisismo, di solito vengono distinti due atteggiamenti opposti. Infatti, esiste un tipo di narcisismo detto “sano”, che è tipico di chi presta le giuste attenzioni verso se stesso e gli altri.

Questo è il classico “amor proprio”, che non va confuso con l’avere un’idea grandiosa di sé, tipico invece del narcisismo patologico.

Come vedremo più avanti, infatti, i narcisisti tendono a sentirsi unici, eccezionali ed inarrivabili, trattando gli altri con sufficienza.

Infatti, ecco 7 segnali che potrebbero aiutarci a smascherare un narcisista patologico

Uno dei primi tratti caratteristici di un narcisista patologico è il suo irresistibile bisogno di attrarre attenzioni verso di sé. I narcisisti, infatti, sono sempre alla disperata ricerca di gratificazioni e di ammiratori che possano farli sentire importanti. Inoltre, amano molto parlare di sé e mostrarsi superiori, anche a costo di denigrare ed umiliare gli altri. Un altro modo di attirare l’attenzione è quello di suscitare negli altri emozioni negative, sensi di colpa e tristezza. Così facendo ottengono sempre il controllo, sentendosi quasi onnipotenti.

Sempre con lo scopo di ottenere attenzioni, i narcisisti sono anche bugiardi e manipolatori. Infatti, tendono a strumentalizzare ed alimentare il senso di colpa altrui, scaricando sugli altri la loro frustrazione.

Inoltre, essi non sono in grado di provare empatia nei confronti degli altri. Infatti, sono alla costante ricerca di consolazione e conforto, ma sono incapaci di darne.

Un altro tratto caratteristico dei narcisisti è quello di criticare ogni cosa, sia delle persone vicine che degli estranei. L’obiettivo è sempre quello di sminuire e non far sentire all’altezza i propri interlocutori. Mascherando il tutto con un velo di ironia, i narcisisti sono sempre pronti a giudicare male gli altri.

Per questo motivo, diventa anche praticamente impossibile discuterci.

Un altro atteggiamento tipico, collegato a questo, è quello di valutare sempre positivamente il loro operato. I narcisisti, infatti, non sono in grado di mettersi in discussione o ammettere di aver sbagliato.

Inoltre sono incapaci di chiedere scusa, anche davanti a sbagli evidenti o palesi disattenzioni.

Se affrontati, durante una discussione, non lasciano mai spazio alle ragioni altrui, spesso “rivoltando la frittata”.

Come comportarsi

Quindi, ecco 7 segnali che potrebbero aiutarci a smascherare un narcisista patologico. Una volta compresi i tratti distintivi di questo tipo di personalità, è necessario capire come comportarsi con loro.

Innanzitutto, è importante non lasciarsi andare a sentimenti negativi, come la vendetta o la voglia di ferire. Ripagare con la stessa moneta un narcisista non è la mossa giusta, perché servirebbe solo ad alimentare il suo orgoglio.

L’unica cosa che potrebbe dare veramente fastidio è l’indifferenza. Se queste situazioni sono comuni all’interno del rapporto di coppia, la soluzione potrebbe essere quella di chiudere definitivamente.