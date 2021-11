Spazi giganteschi e ultramoderni, oppure antichi negozi, cinema o teatri trasformati, per non parlare delle viste mozzafiato sul mare. Stiamo parlando di librerie! Sì, perché ogni Paese che si rispetti ha la sua libreria d’eccezione.

Ci sono spazi ultra innovativi disegnati da architetti, che vogliono dare ai libri il giusto peso in una cornice che mira al design. L’intento è quello di svecchiare l’idea della libreria polverosa con i topini che corrono per gli scaffali. Altri luoghi sono, invece, fortemente legati a questa idea. Il momento più bello della giornata è, infatti, quello di poter leggere il libro davanti ad un vecchio tavolino, assieme ai tomi invecchiati, magari con il camino scoppiettante.

All’architettura di questo posto a Porto si sono ispirati i set per i film di Harry Potter

La cosa bella è che ce n’è per tutti i gusti, sia per i modernisti che per gli antichisti. Book lovers tenetevi forte! Ecco 7 posti in cui gli amanti dei libri devono assolutamente andare almeno una volta nella vita.

Costruita a Porto in stile neogotico e liberty, la libreria di Lello & Irmão è uno spazio che ci porta in un’altra dimensione. Situata nel centro storico di Porto, è ritenuta una delle più belle del Mondo. Maestosa è la scala centrale rossa con la tromba dalla forma sinuosa e particolare, suggestivi gli scaffali marroni e altrettanto il soffitto vetrato colorato. Se ci ricorda qualcosa, è perché ci si è ispirati a questa per alcuni set dei film di Harry Potter!

El Ateneo Grand Splendid a Buenos Aires. In origine era un cinema, poi è diventato un teatro e poi a partire dagli anni ’90 i libri sono diventati protagonisti indiscussi. Contiene 120.000 copie e il fascino della sua cornice con i palchetti e il soffitto decorato è inimitabile.

Ci spostiamo a Maastritcht per scoprire una libreria incredibile all’interno di una chiesa gotica del XII secolo. Si tratta della Boekhandel Dominicanen, e se facciamo un viaggio in Olanda merita sicuramente una tappa. La struttura è quella originaria della chiesa con i soffitti affrescati e le tre navate.

A Città del Messico c’è la Cafebreria El Pendulo. Libri, piante e caffè convivono in uno spazio che si muove in verticale. Le pareti sono piene di copertine colorate, dedicate soprattutto ad arte e letteratura, mentre le foglie verdi rendono questo luogo ancora più particolare e accogliente.

Si trova a Seul, in Corea del Sud, questa incredibile libreria con una particolarità. Oltre allo stile vintage, infatti, possiede un vero e proprio tunnel fatto con i libri. Più di 30.000 copie distribuite a lato sulle pareti e sul soffitto che crea una convessità. Si chiama Arc N Book.

A Santorini, invece, si può trovare l’Atlantis Books. Questa piccola libreria a forma di barca si affaccia sul Mar Egeo e ci permette di sederci a leggere rivolti all’immensità blu del mare.

Senza bisogno di arrivare chissà dove, anche l’Italia ha le sue perle. La famosissima Libreria Acqua Alta a Venezia è tra le 10 più belle e suggestive del Mondo. Tra vecchie gondole, libri accatastati e gatti amichevoli, possiamo acquistare i nostri libri mentre le imbarcazioni passano lente tra i corsi d’acqua della Laguna.