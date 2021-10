A volte sembra impossibile riuscire a trovare il tempo per dedicarsi all’attività fisica e andare in palestra. Quante volte ci siamo iscritti per andarci solo le prime settimane o una volta al mese. Cercare il tempo per andare in palestra può diventare addirittura frustrante. Non trovarlo, invece, ci delude e scoraggia.

Il lavoro, i turni, lo studio, i figli, la casa e così via. Le ragioni per rinunciare all’attività fisica sono davvero numerose e differenti. La verità è che siamo in tanti a cercare di capire come adattare il tempo per l’esercizio alle nostre giornate, alle nostre fitte agende. Come fare quindi quando non ci riusciamo?

Ecco 6 spedienti per tenerci in forma quando abbiamo zero tempo per andare in palestra

Vediamo qualche idea valida, che potrebbe spronarci e motivarci. Proviamo a fare alcune attività bonus durante il giorno e per tutta la settimana per mantenere il corpo in movimento. Qualche minuto in più di movimento qua e là si sommano nel tempo garantendo abbastanza attività fisica e oltre ogni aspettativa. Scopriamole insieme:

Prendiamo le scale. Questo lo sapevamo già, e lo abbiamo anche ribadito in passato. Tutti possono preservare la salute fisica e mentale con questo esercizio da praticare anche a casa. Ma quante volte scegliamo le scale all’ascensore quando ne abbiamo l’occasione? Fare le scale invece dell’ascensore, come specificato nell’articolo citato, aumenta la frequenza cardiaca, aiuta con l’equilibrio e rafforza gli arti inferiori. Se abbiamo qualche minuto, quindi, facciamo le scale del nostro condominio o dell’ufficio. Quando ci sentiamo anche allenati, proviamo a salire le scale due gradini alla volta.

Camminiamo mentre siamo al telefono. Se lavoriamo da casa e abbiamo in programma una call, potremmo pianificare una passeggiata durante almeno una telefonata al giorno. Se lavoriamo in ufficio, potremmo camminare insieme a un collega. Camminare insieme migliora il legame di squadra e potrebbe addirittura aiutarci a trovare idee migliori. La ricerca ha infatti dimostrato (Mualem R et al, 2018) che camminare aumenta la creatività e migliora l’acutezza mentale.

Sediamoci su una palla da fitness. Sostituiamo la sedia da ufficio con una palla per la ginnastica. Questo può aiutare con il mal di schiena e a migliorare la postura. Inoltre, potremmo fare esercizi per il collo, il bacino e la colonna vertebrale. Potremmo anche aggiungere qualche attività addominale e per i fianchi. Il tutto mentre siamo seduti alla scrivania.

Ma non è ancora finita…

Parcheggiamo lontano. Consideriamo la possibilità di parcheggiare più lontano dall’ingresso del luogo di destinazione. Il tratto di strada ci permetterà di camminare e aumentare il conteggio dei passi giornalieri.

Balliamo la musica che ascoltiamo. Mettiamo su un po’ di musica e muoviamoci col corpo mentre cuciniamo, oppure mentre pieghiamo il bucato e passiamo l’aspirapolvere. Ballare è un modo favoloso per bruciare calorie e lavorare sull’equilibrio e la coordinazione. Inoltre, può essere divertente anche con i figli.

Infine, facciamo stretching durante l’ora di TV. Potremmo anche camminare sul tapis roulant, usare la cyclette oppure i pesi per rafforzare gli arti. La durata media di una puntata di una serie Netflix è di circa 45 minuti. Sarebbero ben 45 minuti di esercizio.

In movimento senza andare in palestra

Ecco allora 6 spedienti per tenerci in forma quando abbiamo zero tempo per andare in palestra. Sappiamo bene quanto sia difficile mantenere una buona routine, ma queste idee potrebbero motivarci e aiutarci a muoverci un pochino di più durante la giornata e, soprattutto, senza stress da agenda.

