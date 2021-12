Chi desidera un animale da compagnia potrebbe trovare nel cane la scelta più adatta. Non per nulla è normalmente definito il migliore amico dell’uomo.

Spesso, però, si pensa che sia un impegno non da poco e che non si abbia il tempo necessario per accudirlo. In effetti, ogni animale ha bisogno delle cure necessarie, ma non tutti ne richiedono in egual misura.

Alcune razze sono molto indipendenti e apprendono con facilità ciò che vogliamo insegnarli. Non saranno praticamente mai un peso per il padrone e andranno d’amore e d’accordo con tutti i membri della famiglia.

Un chiaro esempio sono gli esemplari che illustreremo a breve.

Ecco 6 razze di cane poco impegnative che imparano in fretta e si comportano bene

Cominciamo con il piccolo levriero italiano. Questo cane docile e affettuoso si adatta benissimo agli spazi ristretti. Potrebbe essere la scelta migliore per chi vive in appartamento o non ha una casa particolarmente grande.

È una razza a pelo corto, per cui difficilmente vedremo batuffoli sparsi qua e là. In più, è molto pulito, intelligente e responsabile.

Fila brasileiro

L’aspetto serio e l’aria di importanza di questa razza fanno da contraltare al carattere docile e leale. Questo cagnolone instaura un forte legame sia col padrone che con i bambini.

Richiede pochissime attenzioni e si accontenta di un buon pasto regolare. È un po’ più diffidente verso gli estranei o con chi non conosce bene.

Boston Terrier

L’identikit di questa razza è quello di un cagnolino gentile e simpatico dotato di un’indipendenza innata. Non solo si adatta benissimo alla vita d’appartamento, ma non soffrirà particolarmente in nostra assenza.

Capisce velocemente gli ordini che gli impartiamo e non ha bisogno di cure costanti. Ideale per chi non vuole troppe preoccupazioni.

Cane da montagna dei Pirenei

Le grosse dimensioni di questo cagnolone non devono spaventare. Si lega fortemente al padrone, nei confronti del quale si dimostra docile e mai aggressivo.

È dotato di una spiccata intelligenza e non soffre la solitudine. È perfetto per chi ha degli spazi aperti come un giardino. Si sconsiglia di tenerlo in casa, sia per le dimensioni sia per la tendenza a sbavare.

American Staffordshire Terrier

È un cane del quale difficilmente ci stancheremo. Educato, socievole e leale, si affeziona a noi come pochi altri animali. Inoltre, sopporta la solitudine e difficilmente abbaia a vuoto. Per questo è perfetto per chi ha un vicinato da rispettare.

Welsh Corgi

Il Welsh Corgi è una razza di cane che ha bisogno solo dello stretto necessario per sopravvivere. È di taglia medio-piccola e molto resistente alle malattie. Non si fa problemi a vivere in città ed è di indole allegra e socievole. Lo si addestra facilmente, anche grazie alla sua spiccata intelligenza.

Ecco, dunque, 6 razze di cane poco impegnative che imparano in fretta e si comportano bene. Ricordiamo, però, che, di qualunque razza siano, i cani non vanno mai lasciati soli per troppo tempo.

