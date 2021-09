Entrare nel mondo del riciclo creativo è straordinario. Perché, sotto l’aspetto ludico e manuale, si nasconde un motivo più intenso e profondo. Riutilizzare oggetti che fino a prima buttavamo nel cestino, infatti, può aiutare a inquinare di meno. Se pensiamo a tutte quelle cose che quotidianamente gettiamo, ci sarà qualcosa che potrà trovare una seconda vita.

Le cassette di plastica per alimenti, ad esempio, potranno diventare comodini o cucce, i vecchi flaconi di shampoo, invece, pratici portapenne. Quasi tutti gli oggetti potrebbero avere un impiego diverso a casa, solo se utilizziamo anche la creatività. Pensiamo ai semplici coperchi di tutti i barattoli alimentari, tappi di varie bevande e detersivi che giornalmente vanno a finire nell’immondizia, ad esempio. Oggi vedremo proprio come dare a questi ultimi nuova vita.

Ecco 6 modi creativi per riusare e dare nuova vita a tappi e coperchi

Possiamo realizzare una simpatica scatolina, utile per decorare casa o a riporre piccole cose, semplicemente con l’utilizzo di con alcuni coperchi. Per costruirla serviranno 2 coperchi in plastica, o metallo, di marmellate, creme spalmabili o di barattoli di altre dimensioni. Scegliamo i coperchi della grandezza che vogliamo ottenere.

Recuperiamo dello spago o del nastro e incolliamolo, girando su tutta la superfice esterna del coperchio, con della colla a caldo. Possiamo tenerli legati i due lembi, da un lato, incollando un cordoncino o una catenella. Poi potremo decorare l’esterno a piacimento, con gemme, pietre, bottoni. Possiamo riporre la scatoletta sul tavolo o all’ingresso, per lasciare le nostre chiavi o delle caramelle confezionate.

Potrebbe diventare anche un profuma ambienti, se mettiamo all’interno erbe essiccate o altri elementi profumati. L’esterno decoriamolo incollando una vecchia stoffa, così da poter fare dei piccoli fori, nella parte superiore. Teniamo chiusa la scatola, perché il profumo uscirà dai buchi che abbiamo fatto.

Riutilizzare coperchi, grandi e piccoli, non vuol dire solo stravolgerli, ma impiegarli in altri modi. Ad esempio, usarli come tavolozza dei colori. Usiamo i tappi per miscelare o inserire le varie tempere, quando disegnano i più piccoli o siamo in preda di un attacco d’arte.

Altre idee

Per non gettare via i coperchi di bevande di massimo 5 cm di diametro, riadattiamoli in deodoranti per auto. Prendiamo 2 tappi e facciamo dei piccoli buchi, poi versiamo qualche goccia di olio essenziale alla lavanda in un batuffolo di cotone o in un cartoncino e incastriamolo all’interno. Incolliamo i lembi dei tappi, poi potremo lasciarlo in macchina per deodorare l’abitacolo. Chi vorrà appenderlo dovrà solo attaccare un cordoncino con della colla, per legarlo allo specchietto davanti.

Utilizziamo gli stessi tappi e la stessa tecnica per inserire all’interno altre essenze e profumare armadi e cassetti o piccoli spazi.

I coperchi con i bordi larghi, invece, saranno perfetti sottobiccheri, da personalizzare come vogliamo. Possiamo usare tempere o stoffe di vario genere per foderare e decorare sia l’interno che l’esterno del tappo, dove appoggeremo il bicchiere.

Dalla stessa decorazione possiamo ricavare un quadretto da appendere davanti le porte o in qualche parte del muro, disegnando un paesaggio o una semplice lettera.

Quindi, ecco 6 modi creativi per riusare e dare nuova vita a tappi e coperchi. Basta solo un po’ di creatività.