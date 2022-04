Una casa bella e ordinata dona una sensazione di pulizia e sottolinea l’attenzione che rivolgiamo nei suoi confronti. Ma come la casa stessa, anche gli altri ambienti andrebbero curati e allestiti in modo congeniale alle nostre esigenze. Chi possiede una cantina sa bene quanto sia importante e comodo ritrovare ogni oggetto che vi abbia riposto.

Per questo motivo non dobbiamo trascurare nessun dettaglio, visto che basta davvero poco per rimetterla in ordine. Dunque, ecco 6 idee per arredare la cantina di casa senza spendere una cifra.

L’idea di base

Quello che dovremmo tenere bene a mente prima di iniziare le operazioni di restyling è il motivo per cui riorganizziamo la cantina. Potremmo farla diventare un ripostiglio perfetto per riporre tutta la roba in più che crea ingombro in casa. Oppure preferiamo che si trasformi in un ambiente abitabile in cui invitare gli amici a degustare una bottiglia di vino?

In qualsiasi caso dovremo fare innanzitutto ordine. Proprio questa è la parola magica che ci aiuterà nell’allestimento del nostro spazio personale. Vediamo allora quali sono le dritte per ricreare un ambiente curato e godibile.

Ecco 6 idee per arredare la cantina di casa in modo semplice e trasformarla in un ambiente funzionale e accogliente

Per iniziare avremo bisogno di qualche appoggio per riporre tutta la nostra roba. Potremmo pensare di sistemare qualche mensola o ripiano su cui appoggiare il materiale da conservare. È una soluzione gradita, soprattutto in caso di spazi ridotti, che non richiede particolare destrezza nella realizzazione.

Fatto questo, dobbiamo raggruppare tutte le cose che vogliamo mettere da parte. Procuriamoci degli scatoloni di carta o plastica in cui infilare libri, documenti e altri oggetti. Incolliamo sui contenitori un’etichetta per ricordarci di quello che vi è dentro.

Chi ha un po’ più di spazio, invece, potrebbe collocare un pratico mobile con ante. Alcuni modelli reperibili in commercio sono veramente spaziosi e costruiti con materie prime di qualità. Ci permetteranno di conservare tutto ciò che desideriamo in un unico posto.

Se ci piace conservare il vino, potremmo facilmente ricreare un comodo angolo bar. Sistemiamo qualche mensola su cui riporre le bottiglie in orizzontale, garantendo loro una temperatura sempre piuttosto bassa.

Chi non ha a disposizione un garage potrebbe sfruttare un angolo della cantina per creare una zona lavanderia. Sistemiamo lavatrice, asciugatrice e ciò che ci occorre per stendere i panni. Avremo tutto a portata di mano in un solo luogo.

L’ultimo consiglio è importante soprattutto qualora decidessimo di conservare in cantina gli alimenti. Siccome l’umidità è un problema che potrebbe ripetersi, potremmo installare un pratico deumidificatore. In questo modo contrasteremo batteri e parassiti che potrebbero rovinare frutta e verdura.

