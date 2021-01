Per chi è abituato a fare scorte di generi alimentari, ecco 6 cibi a lunghissima conservazione da avere sempre in frigo o in dispensa. Perché, fermo restando che i cibi devono essere consumati sempre non oltre la data di scadenza che è indicata sulla confezione, ci sono alcuni generi alimentari che spiccano per una durata che non è lunga, ma proprio lunghissima.

E questo a patto che questi cibi siano integri, e quindi non aperti. Nonché conservati correttamente in luoghi freschi e asciutti. E pure lontani dalle fonti di calore.

Ecco 6 cibi a lunghissima conservazione da avere sempre in frigo o in dispensa

Il miele. Se correttamente conservato, il miele dura a lungo, almeno due anni, a meno che questo da liquido non tenda poi a cristallizzarsi.

Il riso. Il prodotto sottovuoto acquistato al supermercato può avere una data di scadenza anche superiore ai due anni dalla data di confezionamento.

Lo zucchero. Nei barattoli a chiusura ermetica, e lontano dalle fonti di calore e dall’umidità, lo zucchero praticamente non conosce scadenza. E comunque i segni di deterioramento sono visibili. In particolare, quando lo zucchero conservato tende a indurirsi oppure a cambiare colore.

I legumi secchi. Al riparo dalla luce, dall’umidità e dalle fonti di calore, i legumi secchi hanno una lunghissima conservazione. Proprio come lo zucchero se conservati sempre correttamente in barattoli a chiusura ermetica. I legumi secchi, infatti, durano tantissimo proprio per le loro proprietà di essere duri e privi di acqua.

Il tonno in scatola. Il tonno, che quando è fresco è ad alta deperibilità, in scatola, diventa, invece, un cibo a lunghissima conservazione. Dopo l’inscatolamento, infatti, si può mangiare anche dopo qualche anno.

Il sale. Come per lo zucchero, se correttamente conservato, il sale è uno dei cosiddetti alimenti immortali.

Inoltre, per saperne di più su quali sono davvero gli alimenti che non scadono mai, si raccomanda la lettura di questo articolo.