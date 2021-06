Ecco 5 tendenze donna da seguire per l’estate e il segreto per essere glamour con un occhio di riguardo al portafoglio

Dopo l’anno difficile appena trascorso e con la bella stagione, abbiamo tutti desiderio di uscire, indossare i nuovi outfit estivi e comprarne di nuovi. Si riaprono finalmente le porte dei locali la sera, e con esse le ante dei nostri armadi. Qualsiasi cosa decidessimo di indossare, però, le parole d’ordine nella scelta dell’outfit per la serata sono versatilità ed eleganza. Conosciamo già i colori di tendenza per la primavera/estate 2021 e come abbinarli per un look perfetto. Ecco allora 5 tendenze donna da seguire per l’estate e il segreto per essere glamour con un occhio di riguardo al portafoglio.

Il maxi abito

Quale che sia l’occasione, un modello che non delude mai è il maxi abito. Lungo almeno fino al polpaccio, possibilmente a tinta unita e poco costringente. Da abbinare ad accessori tassativamente a contrasto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Camicia oversize

È questo un outfit estivo che funziona sempre. L’unica accortezza è nella scelta del colore della camicia, assolutamente bianco. Da trasformare con una cintura e abbinare a una bella borsa e tacchi alti.

Cardigan corto e jeans a vita alta

Per chi non sa rinunciare ai jeans, un look alla moda prevede pantaloni denim a vita alta e cardigan corto. Sceglierlo di una tinta audace e dal tessuto morbido.

Camicia di seta e pantaloni scuri

Tra le protagoniste dell’estate 2021 è la camicia di seta, non importa se a tinta unita o a fantasia. Il tessuto lucido è perfetto per la sera ed esalta qualsiasi pantalone di colore scuro.

Abito midi nero

Concludiamo con un grande classico che non smette mai di rinnovarsi e che ci salva in tutte le circostanze. L’abito midi total black è adatto a qualsiasi occasione, dall’aperitivo con gli amici alla cena nel ristorante elegante. Il consiglio è sceglierlo dalla linea morbida e dal tessuto fluido. Scegliere accessori sempre a contrasto e scarpe alte.

Ecco 5 tendenze donna da seguire per l’estate e il segreto per essere glamour con un occhio di riguardo al portafoglio

Non è necessario avere un guardaroba da influencer per sentirsi sempre alla moda. I capi proposti dai vip spesso richiedono un investimento in termini di denaro non indifferente. Considerando poi il desiderio di cambiare spesso outfit per le serate fuori, l’imitazione di certi modelli diverrebbe insostenibile. In nostro aiuto vengono le catene low cost ricche di proposte con fantasie di tendenza per abiti sotto i 30 euro. Il segreto è scegliere capi di tendenza e abbinarli con capi che abbiamo già nell’armadio. Avremo sicuramente accessori da abbinare all’abito lungo o alla camicia oversize. Il cardigan corto è un capo che ritorna, sicuramente ne avremo uno in un cassetto dell’armadio e il pantalone scuro è un classico presente in ogni guardaroba. L’importante, ricordiamoci, è osare senza strafare.