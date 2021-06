La Basilicata è una piccola Regione del Sud capace di riservare al turista paesaggi mozzafiato. Basterebbe seguire i corsi d’acqua che l’attraversano dall’entroterra alle coste per restare rapiti e suggestionati dalla bellezza dei luoghi.

Natura verde e rigogliosa all’interno, spiagge “al top della gamma” sulla costa. Un mix perfetto per il turista esigente che pone la qualità dell’ambiente tra i criteri per scegliere.

Nel dettaglio, ecco 5 spiagge da favola e bandiera blu 2021 della Basilicata che faranno innamorare genitori e figli per la qualità del mare.

L’unica località sul Tirreno

Ricordiamo brevemente che le bandiere blu sono assegnate da 35 anni dalla ONG internazionale “Foundation for Environmental Education”. Essa valuta le località balneari sulla base di 32 parametri: aree pedonali, piste ciclabili, qualità delle acque, i servizi di balneazione, etc.

Sul versante tirrenico della Regione, Maratea ottiene anche nel 2021 l’ambito riconoscimento. In questa sede segnaliamo in particolare le calette di Maratea, piccole spiagge di sabbia grigia “nascoste” tra la vegetazione selvaggia e speroni rocciosi. Tra esse si distingue Calaficarra, una caletta fatta di ghiaia e ciottoli scuri.

Le 4 spiagge da favola e bandiera blu 2021 della Basilicata sullo Ionio

Sul versante jonico della Regione il riconoscimento bandiera blu nel 2021 è andato alle spiagge site nei Comuni di Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri.

A ridosso di Bernalda troviamo la marina di Metaponto, meta perfetta per trovare le spiagge dorate (anche libere) più belle della Basilicata. Il litorale è sabbioso e spesso profondo e si distende per tutta la costa del Comune di Bernalda. Alle sue spalle troviamo distese di pinete perfette per il refrigerio nelle ore più torride della giornata.

Un’altra perla della costa jonica è la marina di Pisticci, a una manciata di km dalla marina precedente. Essa è famosa per i suoi lunghi e profondi litorali, con la sabbia dorata e i bassi fondali. Il mare è limpido e cristallino e anche qui spesso subito dopo l’arenile è possibile cercare refrigerio e/o passeggiare nelle pinete adiacenti.

Dunque, ecco 5 spiagge da favola e bandiera blu 2021 della Basilicata che faranno innamorare genitori e figli per la qualità del mare

Spostandoci verso i confini con la Calabria abbiamo altre due località bandiera blu. La prima è il Lido di Policoro, che sorge a pochi km di distanza dal noto sito archeologico dell’antica città di Eraclea.

Anche qui a farla da padrona è il lungo arenile sabbioso, con il suo mare cristallino e i bassi fondali. Infine ricordiamo che queste spiagge confinano a sud con una bella Oasi WWF.

Infine Nova Siri che sorge proprio al confine con la Calabria. La meta costituisce un mix perfetto tra chi cerca arte e storia (tra cui le Vasche di Sant’Alessio), natura, qualità delle acque e servizi di balneazione. I fondali infine sono sabbiosi e bassi, l’ideale per famiglie con bambini.

