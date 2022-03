Ecco 5 smartphone adatti per gli anziani che li terranno in contatto con il Mondo e costano meno di 100 euro

Quella che stiamo vivendo è senza dubbio l’epoca degli smartphone. Gli smartphone ci facilitano la vita, ci permettono di compiere moltissime operazioni quotidiane, possono aiutarci a risparmiare e ci tengono in contatto con il Mondo. Non tutti, però, sono capaci di sfruttarne al massimo le potenzialità. Soprattutto le persone anziane meno avvezze alla tecnologia e agli schermi touch screen. Per questo motivo, stanno riscuotendo sempre maggior successo i cosiddetti “feature phone”, ovvero telefoni facilissimi da usare e con poche funzioni essenziali. Oggi parleremo proprio di questo ed ecco 5 smartphone adatti per gli anziani. Ovviamente, sul mercato sono presenti tantissimi modelli, qui ne vengono suggeriti alcuni. Regalarne uno a un nostro caro potrebbe essere un’idea geniale. Da un lato lo farà sentire meno isolato, dall’altro permetterà a noi di stare più tranquilli e rimanere sempre in contatto.

Il Doro 7060 e il Brondi Amico Smartphone S

Iniziamo da due dei cellulari per anziani più venduti in assoluto. Il primo è il Doro 7060 e costa meno di 100 euro. Decisamente pochi per un telefono che supporta il 4G. Il Doro è semplice da usare, ha tasti grandi e ha un tempo di ricarica molto rapido. In più permette di utilizzare app come WhatsApp, ha una utilissima funzione per alzare il volume in chiamata e il tasto SOS dotato di GPS.

A una cifra inferiore ai 100 euro possiamo trovare anche il Brondi Amico Smartphone S. Ha un ottimo schermo da 5,7” pollici, supporta il 4G ed è munito di tasto SOS, che invia richieste d’aiuto ad alcuni numeri preimpostati. Utilissima la funzione di Controllo Remoto che consente di configurare il cellulare dall’esterno.

Artfone C1

Un’ottima soluzione a meno di 50 euro è l’Artfone C1. La caratteristica più importante di questo telefono è la configurazione del tasto SOS. Se lo premiamo per più di un secondo, chiama in automatico 5 numeri impostati inviando contemporaneamente un SMS di emergenza. Ha tasti enormi, il controllo per aumentare il volume e un’utilissima torcia.

Ricco di funzionalità molto utili è il Nokia 2720. Dotato di 4G, WhatsApp e Google Assistant, questo telefono ha due display facilmente leggibili e tasti semplici da schiacciare. Il punto di forza di questo telefono è la batteria. Può arrivare anche a un mese con una sola ricarica. Possiamo trovarlo negli store online a circa 80 euro.

Chiudiamo con un vero e proprio smartphone dotato di funzioni SOS. Stiamo parlando del SAIET Smart STS502. Il SAIET supporta Android, è Dual Sim e ha un comodo schermo da 5 pollici con icone grandi. Anche qui troviamo il tasto di emergenza e un volume più alto della media in chiamata. Utilissima anche la base per ricaricarlo, decisamente più comoda del cavo USB.

