Non si può negare che parlare di vino, a volte, sia molto scoraggiante. Ma siamo prossimi alla stagione della vendemmia e probabilmente il vino sarà l’argomento oggetto di discussione in molte occasioni di socializzazione. Senza una formazione specifica, però, è facile commettere errori. Spesso, poi, per non incorrere nel rischio di fare una brutta figura, si preferisce restare in silenzio.

La situazione che si presenta potrebbe essere un’importante cena di lavoro, oppure una cena informale tra amici o, semplicemente, di dover scegliere una bottiglia di vino in una enoteca. Ecco che vengono in nostro soccorso 5 semplici trucchi per sembrare esperti di vino in tempo di vendemmia e fare bella figura. Questi piccoli suggerimenti ci possono aiutare a sostenere conversazioni sul vino adeguate e farci sembrare persone competenti sull’argomento.

Ecco 5 semplici trucchi per sembrare esperti di vino in tempo di vendemmia e fare bella figura

Snocciolare parole del gergo

La conoscenza di un piccolo vocabolario potrebbe aiutare molto. Proviamo a rispolverare le descrizioni di quei vini che ci sono piaciuti e inserire con disinvoltura parole chiave nel discorso. Amiamo sorseggiare dello Chardonnay, per esempio? Proviamo a buttare lì nel discorso parole come morbido, cremoso e avvolgente. In caso di un Bordeaux, invece, potremmo utilizzare le parole profumato, speziato e vivace.

Tenere bene il bicchiere

Il bicchiere di vino va tenuto per lo stelo o dalla base con tre dita, mai per il calice. In questo modo è possibile gustarlo senza riscaldarlo. Oltre a essere una questione di bon ton naturalmente.

Rivolgere domande al sommelier

Il sommelier è un esperto di vini il cui compito è aiutarci a selezionare i vini che maggiormente soddisfano le nostre esigenze. Facciamogli quindi delle domande. Chiediamogli, per esempio, quale vino si adatterebbe meglio al piatto che intendiamo ordinare.

Degustare il vino

Quando prendiamo in mano un bicchiere di vino, se vogliamo sembrare degli intenditori, dobbiamo prenderci del tempo per berlo. Evitiamo quindi di mandarlo giù come fosse un bicchiere di acqua. Ricordiamoci anche di far roteare il vino nel bicchiere (possiamo fare pratica a casa), di annusare e assaggiarlo prima che ci venga servita la bottiglia.

Lasciar decantare il vino

Se organizziamo una cena a casa, alcuni gesti e accessori ci faranno sembrare competenti in materia. Prima di servire il vino, per esempio, lasciamolo decantare (respirare) per almeno 20 minuti in un decanter al centro della tavola. Lasciare arieggiare un vino dopo averlo aperto ne migliora gli aromi e la consistenza. Evitiamo di servire un vino già aperto, anche se conosciamo già questo trucco veloce ed efficace per capire se il vino aperto da tempo sia ancora buono.

Questi consigli sono utili per affrontare con successo una serata all’insegna del vino. Ma per essere dei veri esperti ci vuole molto altro. Facciamo sempre in tempo a prenotare un posto nel prossimo corso in zona per diventare sommelier.

Approfondimento

Questa è l’incredibile ragione per cui tutti stanno mettendo del finocchio nel collo delle bottiglie di vino