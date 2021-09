Il termine scientifico è “discromie cutanee” ma sono più comunemente chiamate macchie della pelle. Sono delle macchie più scure o più chiare che compaiono sulla nostra pelle a causa di tantissimi fattori. Una scorretta esposizione al sole, per esempio, senza adeguata protezione potrebbe causare le discromie. Ma anche menopausa e cambiamenti ormonali sono possibili cause di questi accumuli di melanina.

La brutta notizia è che, purtroppo, le macchie della pelle sono molto difficili da eliminare, a meno che non si ricorra a costosissimi trattamenti estetici. Ma ecco 5 rimedi naturali che potrebbero aiutarci a ridurre le macchie dal viso. È bene precisare che questi rimedi non fanno miracoli, sono tutti rimedi della nonna che si tramandano di generazione in generazione. Probabilmente non elimineranno mai le macchie dal viso, ma in alcuni casi possono darci un valido aiuto.

Albume

L’albume è un alimento che può aiutarci a schiarire la pelle del viso e dunque a ridurre le macchie. Basta prendere un uovo, separare il tuorlo dall’albume e mettere l’albume su tutto il viso con le dita o con un pennello e lasciare asciugare. Si risciacqua il viso solo quando l’albume è completamente asciutto. Possiamo provare ad applicare l’albume sul viso una volta alla settimana e monitorare gli eventuali miglioramenti dopo un mese.

Limone

Il limone potrebbe essere un valido sbiancante naturale. È sufficiente applicarne qualche goccia solo ed esclusivamente sulla parte del viso interessata e lasciarlo asciugare. Attenzione: il limone potrebbe provocare secchezza e irritazione, quindi, è bene non utilizzarlo nelle zone vicino agli occhi o se si ha la pelle sensibile.

Patate

Le patate sono un alimento molto versatile in cucina e in generale. Proviamo a prendere una patata, la grattugiamo, la spremiamo e ne estraiamo il succo. Applichiamo il succo sulla macchia che vogliamo eliminare e lasciamo asciugare. Anche questo alimento potrebbe avere un effetto schiarente.

Yogurt

Con lo yogurt si può fare una maschera, non solo esfoliante per la pelle in generale, ma anche schiarente per le macchie. Per fare la maschera sono necessari due cucchiai di yogurt bianco, un pizzico di curcuma e un cucchiaino di farina di ceci. Si mescola il tutto e si lascia la maschera in posa per 15 minuti.

Olio di Argan

L’olio di Argan ha proprietà lenitive, idratanti e potrebbe contribuire a ridurre le macchie della pelle. Ne possiamo applicare qualche goccia su tutto il viso ogni giorno prima di andare a dormire e verificare i miglioramenti dopo qualche giorno.

