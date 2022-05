In molti ormai preferiscono le bottiglie per l’acqua riutilizzabili, amiche del Pianeta e del risparmio. Questa soluzione è sicuramente pratica, ma ha un lato negativo: la terribile puzza che si crea all’interno della borraccia. Ecco come evitarla e rimediare se ormai è troppo tardi.

Perché la bottiglia dell’acqua puzza

È ovvio che se lasciamo caffè o altri tipi di bevande nella borraccia, questi possono andare a male e causare cattivi odori. Ma perché la bottiglia puzza se invece la utilizziamo soltanto per l’acqua? La risposta è semplice: ogni volta che beviamo, facciamo entrare dei batteri nella borraccia attraverso la saliva. I microrganismi proliferano e causano i cattivi odori. Per fortuna basta lavare regolarmente la borraccia per evitare il problema, utilizzando semplicemente acqua e sapone e risciacquando molto bene (anche i residui di detergente, infatti, sono fra i responsabili dell’odore poco gradevole).

Un’altra buona regola è non lasciare mai la bottiglia piena d’acqua se non la stiamo utilizzando: meglio ricordarsi di svuotarla al termine della giornata. Infine, svitare sempre il tappo e lasciare la bottiglia aperta dopo averla lavata. Insomma, semplici regole di buon senso, che però capita a tutti di dimenticare. Come rimediare, allora, se ci siamo scordati di lavare la borraccia?

Ecco 5 rimedi della nonna per togliere i cattivi odori dalla borraccia con ingredienti naturali che abbiamo già in casa

Per togliere i cattivi odori dalla borraccia ci vengono incontro i trucchi della nonna, semplici e, soprattutto, economici. Il bello è che non bisogna nemmeno correre a comprare prodotti specifici: probabilmente abbiamo già in dispensa il giusto rimedio. Anzi, nel caso del primo trucchetto da provare, la soluzione esce direttamente dal nostro rubinetto. Possiamo infatti riempire la borraccia con acqua bollente e lasciar agire per tutta la notte, poi lavare accuratamente il mattino successivo. In secondo luogo, se l’acqua da sola non ha funzionato, bisogna ripetere l’operazione, questa volta aggiungendo qualche scaglia di sapone di Marsiglia. Attendere circa 20 minuti e sciacquare bene con acqua.

La terza possibilità è il bicarbonato, un ingrediente ben noto per la sua capacità di combattere i cattivi odori, soprattutto in bagno. Bisogna versarne due cucchiaini nella borraccia assieme a dell’acqua calda e agitare bene, poi lasciar agire per un paio d’ore. Anche la quarta soluzione è costituita da un ingrediente famoso come anti odore, utile in casa ma anche in auto. Si tratta, ovviamente, dell’aceto bianco. Lo si può versare nella borraccia puro o diluito, aspettare un quarto d’ora e risciacquare finché l’odore di aceto non sparisce. Infine, se proprio nulla ha funzionato, c’è un ultimo trucchetto quasi sconosciuto e decisamente poco ortodosso: usare la senape. Bisogna metterne un cucchiaino nella borraccia, aggiungere acqua calda, shakerare e lavare con acqua e sapone. Ecco 5 rimedi della nonna per togliere la puzza dalla bottiglia riutilizzabile!

