Il 2 Ottobre in Italia si celebra la festa dei nonni.

Anche se ogni occasione è buona per ringraziarli, festeggiarli e dimostrargli il nostro affetto, questa è la loro festa e dovremmo dare il meglio di noi.

Oltre a passare del tempo insieme a loro, perché la compagnia è il miglior regalo che possiamo fargli, potremmo pensare ad un piccolo dono.

Perché, si sa, spesso i nostri nonni non vogliono comprare niente per sé stessi e allora è qui che potremmo entrare in gioco.

Abbiamo già pensato a qualcosa da regalargli?

Se la risposta dovesse essere negativa, con l’articolo di oggi potremmo trovare l’ispirazione giusta.

Ecco 5 originalissime idee regalo per la festa dei nonni per stupirli e dimostrargli il nostro affetto

Partiamo con qualcosa che sarà molto utile nelle prossime stagioni.

Con l’autunno e l’inverno, infatti, le temperature inizieranno a scendere e un’idea regalo perfetta potrebbe essere una coperta di lana o di pile.

Questa potrebbe riscaldare i nostri nonni mentre guardano la tv sul divano oppure quando vanno a dormire.

Un caldo abbraccio che potrebbe ricordargli il nostro e strappargli sempre un sorriso.

Potremmo scegliere qualcosa di un unico colore, più serioso ed elegante, oppure qualcosa di variopinto.

Carinissima è la decorazione a scacchi sui toni del rosso, del blu e del verdone.

Ma anche quella con il marrone, il bianco e il verde acqua.

Un’altra idea potrebbe essere regalare un biglietto per partecipare a qualche evento in città o un abbonamento per andare al cinema o a teatro.

Questo è il dono ideale per quei nonni che si concedono ancora qualche momento di “vita mondana”.

Una terza idea regalo, poi, potrebbe essere la lampada di sale.

Questa è bellissima da vedere ed è un punto luce stupendo da tenere sempre acceso.

Inoltre, avrebbe degli importanti benefici.

Sarebbe in grado di purificare l’aria, contrastando anche le onde elettromagnetiche, di fornire sollievo in caso di allergie e di controllare l’umidità nell’ambiente.

E poi, sarebbe anche cromoterapeutica.

Infatti, il colore arancione sprigionato dalle lampade di sale avrebbe un effetto rilassante e potrebbe infondere ottimismo e serenità.

Qualcosa fatto con le nostre mani

Ecco, quindi, tre delle 5 originalissime idee regalo per la festa dei nonni per stupirli e dimostrargli il nostro affetto.

Ma a queste possiamo aggiungere qualcosa realizzato con le nostre mani.

Potremmo, innanzitutto, cimentarci nella preparazione di un bel dolce fatto in casa per regalare ai nostri nonni una colazione o una merenda diversa e golosa.

Per stupirli potremmo preparare la loro torta preferita oppure una crostata o ancora qualcosa di soffice come un plum-cake.

Infine, un ultimo dono potrebbe essere un album di foto.

Magari i nostri nonni non sono super tecnologici e preferirebbero sfogliare le pagine di un classico album piuttosto che fare scroll sul cellulare.

Potremmo, allora, far stampare delle foto che immortalano i momenti più belli che abbiamo passato con loro e personalizzare l’album con scritte e date.

Così, potremo intrappolare tra le pagine dell’album fotografico la nostra storia insieme, da rivivere tutte le volte che ne avremo voglia.

