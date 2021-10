Dopo la pandemia, la maggior parte dei consumatori italiani ammette di aver riscoperto la casa come luogo di benessere e convivialità e di voler fare piccoli interventi per renderla più luminosa, accogliente e adatta ai propri bisogni. Pochi sanno però che la trasformazione più semplice del proprio ambiente domestico passa anche dalla modulazione di luci e colori. Ecco 5 trucchetti che ci permettono di mascherare i difetti della casa con pochissima spesa. Arrivano dalla Redazione Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Circondarsi del colore preferito

Ciascuno di noi ha nel cuore un colore preferito e alcuni di noi lo immaginano come protagonista della nostra abitazione. Una casa dove il rosa, l’azzurro, il giallo, l’arancio o il verde sono il colore guida degli ambienti principali, difficilmente ci stuferà. Quando ci guarderemo intorno, metterà in moto la nostra gioia.

Ecco 5 nuovi trucchetti ci permettono di mascherare i difetti della casa

Ma ecco cosa fare per applicare il concetto di colore nelle varie stanze della casa. Se il soffitto di una stanza è troppo basso, per evitare la sensazione che ci cada addosso, dipingiamolo. Scegliendo una tonalità molto chiara e comunque più chiara rispetto alle pareti. Se invece il soffitto è troppo alto, dipingiamolo del colore preferito. Oppure teniamolo chiaro, ma aggiungiamo anche una fascia dello stesso colore alta 90 centimetri sul perimetro. In questo modo il colore traboccherà verso le pareti, dando la netta sensazione di un soffitto più basso.

Corridoi e stanze troppo piccole o troppo grandi

Un corridoio troppo stretto e lungo possiamo smorzarlo dipingendo con vernici di colore scuro la parete di fondo. In tal modo la avvicineremo, attenuando la sensazione di profondità. Prima di dipingere le pareti, diamo un’occhiata agli spigoli delle porte che introducono alle varie stanze e se rovinate ecco come si ripara da soli lo spigolo danneggiato di un muro.

Se invece la stanza è piccola e buia, dipingiamo le pareti più chiare rispetto al soffitto e al pavimento. Chi preferisce il bianco può scegliere il colore in una tonalità fredda perché illumina la stanza e attenua le tracce di smog. Una parete solitaria e magari pure spoglia in un sottotetto o una camera piccola per ospiti, non ci deve mettere in soggezione. Dipingiamola di un colore squillante, oppure copriamola con una carta da parati vintage (se ne trovano ai mercatini). Usiamo questo trucco anche per separare visivamente un angolo smart working dal resto della stanza. Quando dipingiamo la stanza, controlliamo bene se ci sono tracce di umidità e in caso affermativo corriamo subito ai ripari.