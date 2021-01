Un po’ per passione, ed un po’ per occupare il tempo libero, ecco 5 motivi validissimi per iniziare a lavorare a maglia e all’uncinetto. Il primo motivo, più che valido, è quello legato al fatto che lavorare a maglia e all’uncinetto fa davvero bene alla salute. Per saperne di più al riguardo basta infatti leggere questo articolo, ma non finisce qui.

Ecco 5 motivi validissimi per iniziare a lavorare a maglia e all’uncinetto

Un altro motivo valido per decidere di lavorare a maglia e all’uncinetto sta nel fatto che partendo da un filato si può creare di tutto. Così come imparare è facile e si può lavorare ovunque. A casa come in treno o durante un lungo viaggio in autobus. Inoltre, non esistono dei limiti di età per iniziare a maneggiare l’uncinetto o i ferri per le lavorazioni a maglia.

Maglia e uncinetto non sono più un passatempo solo femminile

Al riguardo, tra l’altro, l’hobby e la passione per le lavorazioni a maglia, in passato sono state sempre viste come un passatempo prettamente femminile, ma in realtà ormai non è così. Tra dritto e rovescio, e punto croce, infatti, sempre più uomini al giorno d’oggi adorano i ferri e l’uncinetto. Le lavorazioni a maglia continuano inoltre ad attrarre molte persone anche perché, tra l’altro, si tratta di un hobby che è davvero a basso costo. In quanto per iniziare basta giusto un gomitolo e l’uncinetto.

Inoltre, con poche decine di euro è possibile acquistare, anche online, i kit per le lavorazioni a maglia. Quelli che sono ideali proprio per i principianti in quanto i ferri per la lavorazione sono non solo ergonomici. Ma anche caratterizzati da impugnature che sono in gomma antiscivolo al fine di non affaticare mai troppo le mani. In questo modo, in poco tempo, con le lavorazioni a maglia e all’uncinetto si potrà imparare a realizzare, tra l’altro, guanti, berretti, splendide coperte e graziosi centrini.