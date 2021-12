Il petto di pollo è un alimento sano e come carne bianca andrebbe consumato spesso e volentieri, specie quello preso da allevamenti biologici o di cui comunque conosciamo la provenienza. Il suo sapore, però, piuttosto sciapo non lo fa diventare un piatto da prima scelta. Bisogna sicuramente trovare delle alternative per renderlo più gustoso e, quindi, spingere non solo i bambini ma anche gli adulti a consumarlo. Ecco 5 modi sani per cucinare il petto di pollo buono da leccarsi i baffi facendo il pieno di proteine senza perdere la gustosità.

Il petto di pollo è in realtà ricchissimo di benefici. Il pollo con i suoi 30.2 gr di proteine è un vero e proprio scrigno di energia buona. Inoltre non è affatto un tipo di carne grassa, visto che ha 129 kcal ogni 100 gr. Il fatto che sia ricco di proteine magre e privo di grassi lo rende un pasto perfetto, specie per chi segue delle diete equilibrate e per coloro che svolgono tanto sport e palestra.

Inoltre il petto di pollo è ricco di fosforo che garantisce la salute di denti e ossa (220 mg ogni 100 gr), ma anche di potassio (497 mg ogni 100 gr). Possiede alti i livelli di niacina, detta anche vitamina B3. Questo tipo di vitamina è importante per la respirazione delle cellule, favorisce la circolazione del sangue ed è molto utile nel processo di digestione degli alimenti. Inoltre risulta importante per la protezione della pelle.

Quella con il limone è una ricetta perfetta anche per i palati più esigenti

Allora vediamo come rendere il petto di pollo allettante e gustoso.

Perfetti per grandi e piccini sono i nuggets di pollo al forno. Tagliamo il pollo a pezzettini piccoli come dei bocconcini. Frulliamo i corn flakes di mais assieme al prezzemolo e lasciamoli in una ciotola. Passiamo i bocconcini di pollo prima negli albumi e poi nei corn flakes. Mettiamo in forno a 180° per 35 minuti circa.

Ideale per le serate invernali fredde, possiamo preparare il famoso brodo di pollo. Bastano 500 gr di pollo, 2 patate, verdure varie tra fagiolini, carote, zucchine, cavolo. Acqua quanto basta e spezie a piacimento. Tagliamo a pezzetti le verdure e lasciamole cuocere in acqua e olio. Una volta pronto il brodo di verdure, cuociamo il pollo a parte sulla griglia e aggiungiamolo sfilaccicato nel brodo. Aspettiamo che si finisca di cuocere e gustiamo la nostra zuppa calda.

Ecco 5 modi sani per cucinare il petto di pollo buono da leccarsi i baffi facendo il pieno di proteine senza perdere la gustosità

Il petto di pollo grigliato è perfetto anche in insalata per un pranzo fit. Aggiungiamolo alla nostra insalata con pomodori, mais, carote, cetriolo e sedano.

Una ricetta sfiziosa è il pollo al limone, che piacerà anche ai palati più esigenti. Bastano 200 gr di pollo, 2 cucchiai di farina, olio, succo di limone e spezie. Cuociamo il petto di pollo in padella con la farina, l’olio e il succo di limone. Lasciamo che gli ingredienti si amalgamino e creino una salsina deliziosa, e poi gustiamo.

Verdure ripiene con petto di pollo. Svuotiamo le zucchine e rendiamole un letto per il ripieno. Tritiamo a parte pollo, uovo, pangrattato, olio e spezie varie. Disponiamo il ripieno lungo la zucchina svuotata e mettiamo in forno per 50 minuti circa sempre a 180°.