Chi lo ha detto che i soldi della tredicesima vanno spesi tutti? Molti infatti aspettano la gratifica natalizia per tutte quelle compere rimandate o a cui si è rinunciato nel corso dell’anno.

Tuttavia, se i primi 11 mesi dell’anno sono stati affrontati con lo stipendio base, si potrebbe fare altrettanto anche a dicembre. In tal modo si potrebbe sfruttare quella liquidità-extra per gettare le basi su come farli crescere nel medio-lungo termine.

Abbiamo già presentato i 2 modi intelligenti per guadagnare 500 euro a Natale 2022, ed uno dei due è sicuro al 100%. Restando sulla stessa scia, ecco 5 modi furbi e alternativi per investire 1.500 euro della tredicesima invece di spenderli a Natale.

Il conto deposito, per esempio

Una prima soluzione è data dal conto deposito. Di norma non prevedono alcun costo di gestione e la loro remunerazione è più alta alla presenza di un vincolo sul capitale e sul medio periodo.

Certo, il guadagno finale è anche in funzione del capitale iniziale investito, e 1.500 euro ipotetici iniziali di certo non faranno tanta differenza. Tuttavia, potrebbero rappresentare l’inizio di un nuovo modo di gestire i risparmi, senza dimenticare che l’appetito vien mangiando.

I buoni fruttiferi

Alto prodotto privo di spese di sottoscrizione, gestione e rimborso, sono i buoni fruttiferi. Offrono interessi molto bassi, ma in compenso sono sempre rimborsabili al 100% del capitale iniziale e hanno una tassazione agevolata.

Per avere una prima idea sui possibili guadagni, ecco qual è oggi il più ricco buono fruttifero postale a 5 anni.

La formazione in sè stessi

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la propria formazione. Potrebbe trattarsi di un corso di trading come di un corso di specializzazione per acquisire una nuova abilitazione.

In questi come in altri casi similari, non c’è niente di meglio dell’investimento in sé stessi. Al crescere delle proprie competenze e/o professionalità, infatti, spesso sale anche la propria retribuzione. In questo caso, quindi, si spenderebbe la gratifica natalizia per provare a innalzare lo stipendio mensile.

Al riguardo abbiamo già spiegato perché Ronaldo, Messi e Lukaku guadagnano molto più di un cameriere, e non si tratta affatto di fattori estetici o altri del genere.

Quanto costa trasformare il proprio hobby?

A volte ci sono hobby coltivati da anni che con un minimo investimento (di formazione e/o attrezzature) possono diventare una seconda fonte di reddito.

Pensiamo a un piccolo alveare o a un patentino da istruttore per un particolare sport, a una patente di guida richiesta dal mercato, etc.

Ecco 5 modi furbi e alternativi per investire 1.500 euro della tredicesima invece di spenderli a Natale

Infine potrebbero esserci casi di debiti pregressi e ancora da saldare. In questi non c’è niente di meglio del provare ad estinguerli, senza alcuna esitazione e alcun rimando all’anno nuovo. Nel caso in cui i soldi non dovessero bastare a ripianare il tutto, perlomeno anticiperebbero la data della loro estinzione.