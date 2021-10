Finalmente è venerdì. La settimana lavorativa giunge al termine e l’obiettivo è quello di concedersi un po’ di meritato relax per lasciarsi alle spalle i problemi e lo stress della quotidianità. Una bella gita in mezzo alla natura è proprio quello che ci vuole.

Weekend romantico o formato famiglia

Non è necessario organizzare trasferte impegnative e costose: ecco 5 idee per un fine settimana spettacolare ed economico a pochi chilometri da Milano. Adatte sia per un weekend fuori porta formato famiglia, sia per chi desidera una destinazione romantica da scoprire in compagnia della propria dolce metà.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Per gli appassionati della montagna

La Valsassina – Situata a circa un’ora di viaggio da Milano, è la verdissima valle incorniciata dal Gruppo delle Grigne e dalle Alpi Orobie. Un mix di pascoli incontaminati, cascate, sentieri, vedute suggestive e buon cibo. Ideale per chi ama la montagna, offre svariati itinerari escursionistici e di gusto.

Per chi preferisce il lago

Il lago di Lecco – Giace ai piedi della Valsassina, è noto soprattutto per essere menzionato nella celebre opera manzoniana “I promessi Sposi”. Proprio a Lecco si trova la dimora d’infanzia del poeta, trasformata in museo letterario e visitabile ad un prezzo davvero irrisorio. Da qui, si dipartono inoltre i cosiddetti itinerari manzoniani, che consentono di raggiungere alcuni dei luoghi chiave del romanzo. Si pensi al convento di Pescarenico o al castello dell’Innominato. Senza dimenticare di rivolgere lo sguardo alla cima maestra: il Resegone. Il lago di Como – È meta ambita anche dal turismo estero. Si può optare per una tradizionale passeggiata sul lungolago, godendo dello spettacolo offerto da scorci maestosi o decidere di cambiare prospettiva, salendo a bordo di un traghetto. In questo modo, si avrà la possibilità di fare scalo in tutte le rinomate e caratteristiche località che si affacciano sul lago: da Bellagio, passando per Menaggio fino a Varenna, “la perla del lago di Como”.

Ecco 5 idee per un fine settimana spettacolare ed economico a pochi chilometri da Milano

L’orrido di Bellano – A dispetto del nome poco invitante, si tratta di un vero e proprio spettacolo naturale che entusiasmerà grandi e bambini. Un percorso di passerelle aree e scalette permette di inoltrarsi tra suggestive gole e grotte scavate nel corso del tempo dal torrente Pioverna. Un cammino reso ancora più intrigante dalle rombanti cascate e dai giochi d’acqua creati dal torrente stesso. Riva di Solto – Questo piccolo comune si affaccia sul Lago d’Iseo. La sua bellezza deriva da una combinazione di elementi come l’antico borgo medievale o i giardini secolari. Diverse sono le attrazioni: dalla “Big Bench” (una panchina gigante che offre una vista emozionante sul lago), all’orrido del Bogn. Mastodontiche rocce a strapiombo si tuffano nelle acque cristalline del lago, creando una piccola insenatura con annessa una spiaggetta di sassi. I numerosi scorci naturalistici incontaminati rendono questa zona “l’angolo più selvaggio della Lombardia”.

Approfondimento

Passare un magnifico fine settimana low cost nelle 3 città italiane ritenute più romantiche d’Italia