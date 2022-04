Fin dall’antichità l’uomo ha usato piccoli contenitori per liquidi di vario genere. Dalla terracotta al legno e alla porcellana fino al vetro. Sulle tavole e nelle credenze fanno bella mostra di sé ciotole, tazze e bicchieri, anche ereditati da nonne e mamme. È bello apparecchiare la tavola con cura usando specialmente pezzi di materiale prezioso. Può accadere, a volte, con bicchieri o calici, di mandarli in frantumi per qualche piccolo incidente domestico oppure di non riuscire a togliere la patina grigia. Può anche accadere di vederli graffiati. In questo caso spesso lasciamo chiusi in mobili o in vetrine i pezzi rimasti.

Alcuni ci sono cari perché appartenuti ai nostri genitori oppure perché di cristallo. Possono esserci anche bicchieri particolari che possiamo ancora utilizzare per noi e pochi ospiti. Un servizio di bicchieri per più persone, però, mancante di qualche pezzo, non potrà fare mostra di sé durante la domenica o altre feste. Quindi, ecco 5 idee per riciclare bicchieri e calici che non usiamo più:

se abbiamo dei colori acrilici possiamo sbizzarrirci a decorare bicchieri e calici. Ad esempio, potremo colorare di verde lo stelo dei calici e sulla parte tondeggiante potremo disegnare e colorare i petali di un fiore. Se si tratta di un balloon, si può riempire facilmente con confetti o cioccolatini.

Ecco 5 idee per riciclare e decorare bicchieri e calici di vetro in modo creativo e rendere più bella la casa

Vediamo altre idee:

incollando tutt’intorno al calice dello spago e capovolgendolo, avremo ottenuto un portacandela. Basterà posizionare sopra un lumino. Se si vuole, si potrà abbellirne l’aspetto con dei fiorellini di stoffa incollati in modo sparso o inseriti nello spago;

per fare di un bicchiere o un calice un centrotavola carino, basterà incollare sopra il bordo una pallina in polistirolo. Adesso basterà inserire dei fiorellini di stoffa fino a coprirla per intero. Il bicchiere prima può essere decorato con perline incollate o pennarelli acrilici;

in un bicchiere si può versare del riso, magari prima colorato mescolandolo a un po’ di polvere di gessetti pestati. Poi si possono aggiungere delle gocce di olio essenziale, in modo da creare un bel profumatore per ambienti;

infine, se si ritaglia un cartoncino a mezzaluna in modo da coprire il calice, possiamo poi incollarvi della carta da regalo. Adesso incollarlo a sua volta sul vetro e inserirvi all’interno dei lumini a batteria. In questo modo abbiamo creato un grazioso abat-jour.

Abbiamo scoperto, quindi, alcuni spunti da cui partire per poter usare in modo creativo bicchieri e calici che non usiamo più.

