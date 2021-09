Se si sfoglia tra i taccuini delle nostre nonne allora è possibile scoprire dei piccoli segreti che ci farà piacere conoscere. Si sa che i trucchetti antichi in cucina sono sempre quelli che nascono da una lunga esperienza, che a volte si tramanda di generazione in generazione. Lasciamoci guidare dalla sapienza antica ed ecco 5 formidabili segreti delle nonne per aiutarci in cucina con la carne.

Questioni di brodo

A volte rimane del brodo che si vuole conservare in frigo. E poiché siamo poco affini con il grasso che resta in superficie, decidiamo di eliminarlo. Invece non è una buona idea, perché quel grasso superficiale svolge un’azione molto importante. È proprio quella sottile patina giallastra che protegge il brodo dall’aria, micidiale nemico che lo farebbe irrancidire. Perciò mettiamolo in frigo con tutto il grasso di superficie.

Se invece si vuole adoperare subito il brodo e si vuole eliminare il grasso, si deve procedere in questo modo. Si bagna in acqua fredda una garza pulita e la si strizza per bene. Passiamo il brodo attraverso la garza e con meraviglia vedremo che il grasso resterà imprigionato in essa. Un sistema semplice per ottenere un brodo magro.

Ecco 5 formidabili segreti delle nonne per aiutarci in cucina con la carne

La carne, che utilizziamo per preparare uno dei nostri magnifici piatti, non va mai lavata. Sia se faremo un lesso oppure un arrosto evitiamo di lavarla e di conseguenza d’eliminare i suoi preziosi succhi. Al contrario potremmo prendere un canovaccio pulito e inumidirlo con acqua e aceto, per poi strofinare la carne. Si potrà pulire da eventuali impurità e avrà un gusto delizioso una volta cotta.

Quando si prepara un tortino di carne macinata al forno, a volte si teme che la carne acquistata sia troppo grassa. Come fare a eliminare il grasso in eccesso? Niente di più facile che il sistema che utilizzavano le nostre nonne. Una volta riempita d’impasto la tortiera, creiamo una piccola fossetta laterale. In questa colerà il grasso eccendente, che si potrà eliminare inclinando semplicemente la tortiera stessa.

Se decidiamo di preparare ciò che si chiamava “un arrosto”, cioè un trancio di carne intero messo al forno o alla brace, allora è necessario anche una buona salsa. L’arrosto in genere è ben rosolato esternamente e asciutto, ma non duro, dentro. Tagliato a fette si serve con l’aiuto di una salsa. Se vogliamo una salsetta da arrosto ancora più saporita, allora prepariamola con l’acqua delle patate lessate. Il suo sapore diventerà divino e si sposerà a perfezione con la carne.

Con questi semplici consigli potremmo toglierci d’impaccio tra i fornelli e cucinare delle pietanze ben gradite.

