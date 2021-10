L’origine della parola Halloween deriverebbe dalla leggenda di Jack O’ Lantern, un fabbro avido e amante della bottiglia che tentò di truffare il demonio. Jack sarà condannato a girovagare di notte per l’eternità con la sola luce della lanterna, fatta di un tizzone infernale e, guarda caso, una zucca.

Questa ricorrenza richiama a sé moltissime opere cinematografiche, alcune a tema, come il mitico Halloween di John Carpenter, ed altre che ne incarnano perfettamente lo spirito.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Se facciamo parte della categoria degli amanti dell’horror, ecco 5 film imperdibili da vedere per un Halloween da brividi su Netflix e Amazon.

Il mistero di Sleepy Hollow

Jonny Depp è il protagonista di questa pietra miliare dell’horror alla regia del maestro Tim Burton (Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato).

1799, l’investigatore Ichabod Crane arriva da New York per indagare nel villaggio di Slepy Hollow sulle macabre decapitazioni a cui non si riesce a dare spiegazione. La ferrea logica dell’investigatore non sarà più sufficiente una volta aperte le porte del male.

Mother

Darren Aronofsky (Il cigno nero, Requiem for a dream) dirige Jennifer Lawrence e Havier Bardem in questo horror che gioca sull’emotività e il senso di confusione. Strani individui entrano improvvisamente nella vita della coppia distruggendo il loro equilibrio con macabri risvolti. I dubbi e i sospetti porteranno a conseguenze tragiche ed un finale inaspettato.

Midsommar

A seguito di una tragedia familiare, una giovane donna viene coinvolta dal ragazzo in un viaggio in verso un piccolo villaggio in Svezia. Qui si svolge il Midsommar, un rito popolare in onore della mezza estate a cui tutto il villaggio sembra credere fortemente, forse troppo. Il film ottiene un voto positivo all’83% da critici esperti sul noto aggregatore Rotten Tomatoes.

The VVitch

Debutto cinematografico del giovane regista Robert Eggers, di cui parleremo ancora nel film successivo. La pellicola è ambientata nel 1600 in una foresta in cui una famiglia di puritani viene esiliata a causa dell’estremismo del padre predicatore. Nel bosco avverrà la sparizione del figlio neonato che si teme possa essere stato rapito da una strega che lo sacrificherà per scopi maligni.

L’evento getta la famiglia nello sconforto conducendola ad un crescendo di dubbi, accuse e violenza di cui la fede sembra essere, ancora, il movente.

The Lighthouse

Sempre Robert Eggers dirige un immenso Wilem Dafoe e il giovane Robert Pattinson che interpretano due guardiani del faro di fine ‘800.

Abbandonati sull’isola con la sola compagnia della sirena assordante del faro, i due saranno suggestionati dalla solitudine, dall’alcol e dalle antiche maledizioni dei marinai. La perdizione e la brutalità emergeranno in modo esponenziale nel corso del film, evolvendo sulle vibrazioni della follia dei due malcapitati. Canditura Oscar 2020 per miglior fotografia e miglior attore non protagonista (Wilem Dafoe).

Ecco 5 film imperdibili da vedere per un Halloween da brividi su Netflix e Amazon

Il Mistero di Sleepy Hollow, Mother e The VVitch sono disponibili su Netflix mentre possiamo guardare Midsommar e The Lighthouse su Amazon Prime Video.

Approfondimento

Se abbiamo amato Simpson e Griffin non possiamo perderci anche queste 3 serie su Netflix