La stagione estiva fa crescere la voglia di mostrare i migliori accoppiamenti di vestiti e accessori. Colori, tessuti e fantasie differenti rappresentano un modo per esprimere il proprio stile con agio. Per questo motivo ecco 5 fantastici capi che è impossibile non avere prima dell’estate e con cui realizzare abbinamenti mozzafiato. Si tratta delle ultime tendenze in fatto che la Redazione di Moda di ProiezionidiBorsa intende illustrare alle proprie Lettrici.

Lo stile Woodstock

Questo stile ritorna ogni anno prima dell’estate. Si tratta di una serie di accostamenti che arrivano direttamente dal passato. Occhiali tondeggianti e dai colori pastello chiaro, jeans a zampa e sandali aperti o allacciati alla schiava. Questo stile domina ogni anno il tanto famoso “Coachella Festival” ma nulla impedisce di sfoggiarlo anche in città vista la sua enorme comodità.

Scarpe e accessori in legno naturale

In perfetto abbinamento allo stile precedente basterà usare scarpe e accessori in legno. La Redazione di Moda ha più volte parlato di una tendenza che vuole il ritorno agli elementi dall’effetto naturale anche nell’abbigliamento. Via libera quindi a orecchini in osso o legno e forme circolari sinuose. Per le scarpe basta puntare sulle zeppe con la suola in legno.

Le borse a tracolla con firma a vista

Spopolano su Instagram ormai da qualche tempo. Si tratta di piccole borse a tracolla dai colori pastello o sgargianti e fluo. Ma ciò che le caratterizza e distingue realmente è la firma ben in vista, solitamente collocata nella parte centrale della borsa. Non importa che si tratti di firme costose; quel che conta è vantare un marchio ben in vista.

Il total look pastello

Rosa pastello, glicine, azzurro cielo, bianco burro e lilla: questi sono i colori su cui puntare per un total look. Scarpe, T-shirt, pantalone e borsa dovranno essere rigorosamente in tinta. Ovviamente bisognerà scegliere esattamente la stessa intensità di colore per tutti.

I fiocchi e i dettagli romantici

Il ritorno alle tinte pastello anche per l’estate vuole anche l’utilizzo di dettagli romantici. Si tratta di fiocchi e ricami che servono a personalizzare il look. Questo vale specialmente per le scarpe, per cui consigliamo di puntare su fiocchi sul davanti e cinturini sul dietro. Un simile discorso vale però anche per borse e T-shirt.

