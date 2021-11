Ecco 5 errori che facciamo spesso e volentieri quando laviamo il nostro viso e che dobbiamo assolutamente evitare

La detersione del viso è molto importante. Bisogna seguire dei passaggi precisi, che ci costano poco tempo e poca fatica senza commettere errori. Non che questi ci causino chissà che problemi, ma il giusto lavaggio e la giusta idratazione della pelle possono aiutarci ad evitare fastidi ed inestetismi.

L’epidermide è come una spugna e assorbe tutto ciò che ci mettiamo sopra, come l’acqua che deve essere della giusta temperatura, o i prodotti che usiamo. Inoltre, è importante anche il modo in cui applichiamo questi prodotti. Vediamo allora 5 errori che facciamo spesso e volentieri quando laviamo il nostro viso e che dobbiamo assolutamente evitare.

Laviamoci spesso facendo attenzione alla temperatura dell’acqua secondo le nostre necessità ed evitiamo di sfregarci forte con l’asciugamano

Il primo errore, che è anche il più comune, è sicuramente quello di sbagliare la temperatura dell’acqua. Ognuno a seconda delle esigenze della propria pelle deve girare il rubinetto verso il rosso o verso l’azzurro. Per i classici lavaggi quotidiani si predilige l’acqua tiepida, quindi né troppo calda né gelida. La fretta, specie la mattina se siamo di corsa o la sera se siamo troppo stanchi, può portarci a lavare il viso con i gradi che capitano, ma è sbagliato. L’acqua tiepida è la migliore perché deterge molto delicatamente e non irrita. Possiamo invece usare l’acqua calda la sera prima di andare a dormire, a patto che non sia bollente, perché aiuta a rilassare i muscoli e a dilatare i pori che possono accogliere bene i prodotti che useremo successivamente. L’acqua fredda è invece meglio la mattina appena svegli perché sgonfia il viso e rassoda la pelle.

Sì all’esfoliazione della pelle ma senza esagerare. Gli scrub, specie se naturali, aiutano l’eliminazione delle cellule morte, ma non andiamo oltre le 2-3 volte alla settimana per non stressare troppo l’epidermide. Inoltre usiamo le dita, il cui tocco è più delicato, ed evitiamo il panno che invece è più aggressivo.

Un altro errore è quello di non risciacquare il viso spesso o non farlo per niente. Sia che rientriamo da una giornata fuori sia che abbiamo usato dei prodotti, dobbiamo detergerlo bene. Si possono accumulare sporco o residui di prodotti, che se non tolti rimangono sulla pelle e continuano ad agire. Quindi prestiamo attenzione al risciacquo, facciamolo minimo due volte al giorno senza dimenticarci di orecchie, mascella e naso, che sono solitamente i punti che dimentichiamo.

Inoltre, evitiamo di sfregare il viso con l’asciugamano in modo troppo forte. Non è così che saremo più puliti o asciutti. Anzi rischiamo di perdere il sebo in profondità e di rendere la pelle meno elastica. Evitiamo anche le spugne consumate o troppo dure.

Leggiamo attentamente le etichette dei prodotti che ci mettiamo in faccia. Non usiamo prodotti che contengono troppa schiuma, coloranti, profumanti, parabeni e sostanze che possono irritare la nostra pelle e renderla secca. Oppure nel peggiore dei casi possono causare vere e proprie reazioni allergiche. Prediligiamo gli oli che ci aiutano a rendere la pelle più idratata e luminosa.