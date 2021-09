Non manca molto alla fine dell’estate. La cosa che preme di più è fare il cambio dell’armadio per non essere impreparati all’arrivo del primo freddo. È così che vestiti, camicie, magliette, gonne e pantaloncini estivi dai mille colori vengono amaramente riposti nello sportello alto del guardaroba, per poi essere tirati fuori l’anno successivo sgualciti e con l’odore sgradevole di chiuso.

Spesso ci si chiede se possa essere possibile indossare anche in autunno e perfino in inverno abiti leggeri, primaverili o estivi. Capita, infatti, di sentirsi rammaricati di non poter più mettere per una o anche due stagioni consecutive i propri indumenti dell’estate, rinunciando pertanto a tessuti di varie texture e tinte sgargianti. A tal proposito, ecco 5 consigli per indossare gli abiti estivi preferiti anche in inverno senza avere paura del freddo.

Gli abiti invernali

Se si riflette attentamente sulla questione, in realtà i vestiti invernali in vendita, nei negozi o online, raramente si trovano in tessuti caldi e spessi come può essere la lana, il velluto a coste o il caldo cotone, per citarne alcuni. Frequentemente invece gli abiti che si trovano per la maggiore sono in viscosa, acrilico, poliestere o in cotone. Alcune volte addirittura seta o raso nonostante la stagione invernale.

Questi indumenti non sono pensati per essere utilizzati da soli, ma accostati ad altri capi o accessori. Infatti non di rado sono privi di maniche o hanno scollature eccessive.

Ecco 5 consigli per indossare gli abiti estivi preferiti anche in inverno senza avere paura del freddo

Non tutti i capi d’abbigliamento estivi sono indicati per le stagioni fredde. Bisogna fare una selezione ed evitare ad esempio quelli dalle spalline sottili, le trasparenze o ancora i colori troppo chiari o vistosi. Di seguito i 5 consigli di stile da adottare:

indossare sotto l’abito estivo una maglia a collo alto o un body a maniche lunghe;

scegliere i collant, indispensabili per gonne e vestiti, in base al modello, al tessuto o al colore. Un’alternativa originale può essere anche quella di abbinarci un pantalone: i jeans sono perfetti;

trasformare l’abito lungo o corto in una gonna, con l’aiuto di un maglione scollato o a collo alto;

utilizzare caldi cardigan, giacche, cappotti o pellicce ecologiche e se si è particolarmente freddolosi prediligere modelli lunghi. Completare con sciarpe, guanti e cappellini;

le scarpe devono essere necessariamente invernali che siano casual o eleganti. Lo stesso per le borse: evitarle di stoffa o paglia.

Facendo i giusti abbinamenti e tenendo conto di alcuni accorgimenti è possibile sfruttare al meglio i propri abiti estivi, senza rinunciare al buongusto.