Al ritorno dalle ferie c’è chi cerca casa, chi corre in banca a risolvere a questi due gravi problemi, chi si impegna a perdere peso.

In quest’ultimo caso, un buon punto di partenza è consultare il proprio medico di famiglia e/o un nutrizionista. Un conto è voler perdere 2-3 kg per sentirsi meglio con se stessi, diverso è il caso di chi è in sovrappeso o addirittura obeso. Queste due condizioni si hanno quando si registra un deciso aumento della massa corporea. Cioè si registra un forte squilibrio tra l’energia introdotta con i cibi e quella consumata.

Primo step: alimentazione sana, completa ed equilibrata

Dunque, chi intende perdere peso deve anzitutto curare l’alimentazione, attraverso un regime sano ed equilibrato. In pratica dovremo dire addio alle diete ipercaloriche e ricche di cibi spazzatura, favorendo un nuovo regime fatto di sani principi alimentari.

La pensa allo stesso modo anche il Ministero della Salute. Il consiglio è quello di consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, preferendo quelle di stagione.

Inoltre, il suggerimento è di scegliere le 5 porzioni ciascuna di un colore diverso: verde, blu/viola, bianco, rosso, giallo/arancio. Ad ogni colore è associato un insieme di specifici nutrienti, importanti per la salute.

Vediamo allora di quali si tratta; dunque, ecco 5 colori e 2 perle che ci aiuteranno a perdere peso e dire addio a obesità e sovrappeso.

I 5 colori della salute per dare un calcio al sovrappeso

Presentiamo brevemente i 5 gruppi di alimenti, caratterizzati per il loro colore, a cui sono associati specifici nutrienti:

Cominciamo con il verde. Troviamo alimenti quali lattuga, cicoria, cetrioli, cavoli e broccoli, rucola, basilico e prezzemolo. Ma anche bieta, carciofi, zucchine, uva bianca, kiwi, asparagi, agretti, spinaci. Sono tutti alimenti ricchi di magnesio e di vitamina C, di clorofilla, carotenoidi, acido folico e luteina.

Ci sono poi le tonalità giallo/arancio. Nel gruppo rientrano arance, mandarini, pompelmi e limoni, melone, albicocche, pesche e nespole, carote, zucca, mais, peperoni e loti. Cioè si tratta di cibi ricchi di vitamina C, di carotenoidi e flavonoidi.

Passiamo al rosso. Pensiamo a fragole e ciliegie, ma anche a peperoni e pomodori, rape, barbabietole e ravanelli, anguria, arance rosse. Qui i nutrienti dominanti sono il licopene e le antocianine.

Quando parliamo di blu/viola diamo allora spazio a melanzane, radicchio, prugne e fichi, uva e tutti i frutti di bosco (more, lamponi, mirtilli, ribes). Si tratta di frutta e verdura ricchissimi in potassio e magnesio, antocianine, carotenoidi e vitamina C.

Infine il bianco. È il gruppo di aglio, mele e pere, finocchi e sedano, porri e cavolfiori e funghi. Ma anche delle cipolle, e abbiamo visto che piantarle a settembre è un ottimo investimento per chi soffre di diabete e colesterolo. In generale, i “bianchi” sono tutti alimenti ricchi di potassio e selenio, polifenoli e flavonoidi, composti solforati e vitamina C.

Infine le raccomandazioni ministeriali suggeriscono altre due gemme per fare la differenza.

Il primo è di leggere attentamente l’etichetta, la carta d’identità dell’alimento. Spesso diamo più peso al prezzo e all’influenza del marchio e meno alle informazioni sulla confezione. Sarebbe meglio, invece, informarsi sul contenuto di energia e nutrienti dell’alimento (o bevanda) che stiamo per comprare. oltre che alla presenza di ingredienti potenzialmente nocivi ala salute.

Infine l’altra pepita d’oro si chiama movimento. Abbiamo già detto che sovrappeso ed obesità si hanno quando c’è squilibrio tra l’energia introdotta e quella consumata. Non sono richieste maratone o sessioni interminabili di palestra, ma di evitare in tutti modi la sedentarietà. Al riguardo, ecco una risposta ai possibili dilemmi: correre o camminare, cosa è più indicato e fa stare meglio?