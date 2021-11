Che bello quando per i piccoli lo scandire del tempo è lento! Ogni giorno che li separa da una festa o da un viaggio, o semplicemente da una gita fuori porta, sembra eterno. Poi, non si vede l’ora di crescere, di raggiungere tappe importanti. Da grandi, invece, il tempo sembra sempre poco e ci si ritrova con un anno in più in un battibaleno. L’invecchiamento del corpo non va di pari passo con quello che pensiamo di noi. Anche a 50 anni si può avere quel brio che ci caratterizzava da diciottenni. Per contrastare, comunque, il progressivo deterioramento corporeo e mentale, possiamo seguire qualche regola, tra tante.

Ecco 5 buone regole per mantenere in forma corpo e mente anche a 50 anni

Lo spartiacque per molti verso la senilità sono i 50 anni. Per molti, ma non per tutti. Qualche regola generale, comunque, farà bene a chiunque abbia superato il mezzo secolo di vita.

Una buona alimentazione: ciò non vuol dire per forza mettersi a dieta per dimagrire. Un’alimentazione sana ed equilibrata è la prima forma di prevenzione per molte patologie e ne rallenta altre. Quindi, in generale, sarebbe meglio introdurre meno grassi, cibi con farine raffinate e zuccheri e aumentare frutta e verdura. Da preferire, quindi, alimenti antiossidanti e anche ricchi di calcio e vitamina D per contrastare l’osteoporosi. Inoltre, è necessario ricordarsi di bere acqua. Chi può, anche un po’ di vino rosso ai pasti;

movimento: muoversi, camminare, fare della ginnastica dolce o una leggera corsa aiutano la tonicità muscolare, ma anche le articolazioni. Un altro valido motivo è quello legato all’abbassamento del colesterolo nel sangue e al funzionamento ottimale del sistema cardiovascolare. Ovviamente tutto ciò va fatto sotto controllo medico e solo nei casi in cui non vi siano patologie o condizioni che, invece, lo sconsiglino;

dormire e coltivare hobby: tutto ciò che può ricaricare il cervello è ben accetto. Il sonno è davvero importante in questo e ci si può aiutare con rimedi naturali come tisane, camomilla, valeriana e melatonina. Gli hobbies e le passioni sono un altro tipo di ricarica e aiutano il sistema cognitivo. Cruciverba, lettura, ma anche cinema, teatro, concerti non devono mancare. Anche inventarsi giochi da fare con i nipoti è ottimo;

Ed ecco le ultime 2 regole

cura del corpo: analisi annuali e visite specialistiche periodiche possono tranquillizzarci su eventuali sintomi o sospetti. In molti casi servono anche a prendere in tempo malattie gravi e a intervenire con cure risolutive o conservative. Da tenere di conto per le donne il pap test, la mammografia, la densitometria ossea e per gli uomini la visita dall’urologo. Per tutti, poi, esame della vista, dell’udito e odontoiatrica;

viso e capelli: uomini o donne, i primi segni dell’invecchiamento si notano sul viso, sul collo e sulle mani. Per non parlare dei capelli, che possono sfibrarsi, opacizzarsi e diventare bianchi. I consigli di un dermatologo e di un’estetista saranno preziosi, così come del parrucchiere di fiducia. In generale, creme e sieri antietà e antimacchie, protezioni solari per viso e décolleté e creme nutrienti per le mani saranno davvero un buon aiuto.

I capelli possono essere sfoggiati bianchi con un bel taglio, oppure colorati con prodotti di qualità. Inoltre, da usare shampoo e balsamo nutrienti, meglio se naturali, in modo da avere una chioma forte e splendente.

