Può capitare che, lasciando le buste dell’immondizia fuori casa, si possa ritrovare tutta la spazzatura sparsa nei dintorni. Può succedere per via del fatto che il sacchetto è stato graffiato o aperto da qualche gatto alla ricerca di cibo.

È importante tenere presente che i gatti sono costantemente alla ricerca di cibo, per questo è bene prestare attenzione ad alcune cose. Innanzitutto, ciotole di cibo o sacchi della spazzatura devono essere tenuti in posti dove non si vuole che i gatti arrivano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

In particolare è bene evitare di lasciare i rifiuti organici proprio davanti alla porta di casa. Oppure evitare di tenere l’immondizia per troppo tempo fuori casa. Detto questo è importante ricordare una cosa prima di analizzare i 4 trucchi naturali per tenere lontani i gatti randagi.

Non bisogna dimenticare, infatti, che si può sempre adottare un gatto randagio salvandogli la vita e cambiandogliela per sempre.

L’odore degli agrumi e il pepe tengono lontani i gatti

Diversamente ecco 4 trucchi naturali per tenere lontani i gatti randagi. Partiamo da un alimento conosciuto da tutti ovvero gli agrumi (arance e limoni). Gli agrumi possono essere perfetti per allontanare i gatti randagi e basteranno anche solo poche bucce di limoni o di arance per ottenere questo effetto.

Infatti, sarà sufficiente spargerle in giro nei posti più frequentati dai gatti oppure strofinarli su vasi e pareti in modo da far si che l’odore rimanga a lungo. Il profumo degli agrumi non è amato dai gatti e questo li allontanerà. Per avere un effetto duraturo nel tempo bisogna ricordare di ripetere quest’operazione ogni 3-4 giorni.

Altro rimedio, più aggressivo, è spargere del pepe nelle zone che maggiormente i felini frequentano. Gli starnuti provocati dall’aver annusato il pepe sparso, porterà i gatti ad associare questi posti a dei luoghi in cui non si sentono a proprio agio. Di conseguenza eviteranno di continuare a frequentarli.

Il caffè come repellente

Infine, ultimo rimedio, è quello di usare il caffè. Anche in questo caso l’odore non è gradito ai gatti. Per questo motivo sarà sufficiente spargere chicchi di caffè o il caffè in polvere per usarlo come repellente facendoli allontanare.