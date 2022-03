Quando l’energia elettrica subisce dei rincari è l’ora di capire come far quadrare nuovamente i conti per non far crollare il conto in banca.

L’energia elettrica, infatti, è più di un comfort e oggi la si equipara a una risorsa indispensabile in ogni casa. Ci offre costante illuminazione, mette in moto gli elettrodomestici ed è alla base delle telecomunicazioni.

Una vita senza elettricità, quindi, sarebbe ben diversa da quella che viviamo ogni giorno, utilizzando una risorsa che praticamente diamo per scontata.

Tuttavia, nell’ultimo periodo di sconti non si può proprio parlare e per questo conviene organizzarsi per capire come risparmiare.

In particolare, in questo articolo, conosceremo alcuni semplici accessori che potrebbero evitarci i salassi di fine mese.

Ecco 4 trucchi furbetti per risparmiare sulla bolletta della luce quando i costi dell’energia elettrica sono alle stelle

Innanzitutto, potremmo valutare di sostituire le nostre lampadine con delle lampadine a LED dimmerabili.

Questo termine indica che le lampadine non solo si possono accendere e spegnere, ma possono variare l’intensità di luce.

Per esempio, risultano molto utili se installate in quelle stanze dove trascorriamo tante ore e dove abbiamo bisogno di luce costante.

Durante il giorno potremmo abbassare l’intensità mentre la sera potremmo aumentarla.

Ancora, potremmo installarle in quelle zone di passaggio, mettendole al massimo solo all’occorrenza.

Le lampadine di questo tipo possono avere un dimmer incorporato, da controllare con un telecomando o apposita app, oppure esterno.

Smart house

Per aprirci al mondo delle case ultramoderne potremmo iniziare installando delle prese intelligenti o smart.

Queste sono capaci di collegarsi al Wi Fi di casa e di “dialogare” con altri dispositivi come Alexa o Google Home.

In particolare, permettono:

di programmare orari, oppure giorni, di accensione e spegnimento;

un controllo da remoto ideale per attivare luci e/o elettrodomestici le cui prese sono messe in luoghi difficili da raggiungere.

Una ciabatta per amica

A quanto appena detto potremmo aggiungere una presa a ciabatta, quella che consente di attaccare più spine contemporaneamente.

L’importante sarebbe acquistarne una dotata di apposito pulsantino per spegnerla.

In questo modo saremmo sicuri di spegnere anche ogni dispositivo collegato evitando lo stand by che consuma energia.

Il misuratore

Infine, potremmo dotarci anche di un misuratore di consumo elettrico che ci tiene aggiornati su quanta corrente consumiamo giornalmente in casa.

I più moderni si possono collegare anche allo smartphone e ci possono indicare sia i consumi totali sia quelli dei singoli elettrodomestici.

Allora, ecco qui i 4 trucchi furbetti per abbattere i costi della bolletta della luce e avviare un risparmio energetico.

