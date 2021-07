D’estate e con le alte temperature è impossibile stratificare sul viso tanti prodotti make up. Per apparire belle e impeccabili bisogna necessariamente ricorrere a una buona cura del viso e a prodotti che riescono a mantenerlo fresco.

Per questo la Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa ha pensato ad alcuni prodotti fondamentali per la cura della pelle in questa fase dell’anno. Tutti quanti sono perfettamente comodi da portare in borsa e rappresentano un’attenzione in più di cui la pelle necessita in questo periodo particolare. Quindi ecco 4 trucchi essenziali con cui combattere il caldo e apparire sempre perfette in ogni occasione.

Per un viso idratato e occhi finalmente liberi dalle fastidiose occhiaie

Con qualche cosmetico in meno sul viso è più semplice notare piccole imperfezioni della pelle. Fra le maggiori la pelle secca, alcune zone del viso in cui i pori sono più visibili e le odiosissime occhiaie. I primi due prodotti vogliono risolvere proprio questi problemi.

Tutti dovrebbero avere in borsa uno spray idratante per il viso. I migliori offrono due funzioni: idratano la pelle del viso e la rinfrescano nel profondo. Il nostro consiglio è di puntare su quelli che possiedono un INCI davvero naturale e sui prodotti per pelli sensibili. In alternativa anche l’acqua termale spray è una vera chicca di benessere per il viso.

Il secondo prodotto è un gel per il contorno occhi che serve a rinfrescare questa zona. All’interno tutti possiedono normalmente ingredienti freschi come il cetriolo oppure sfruttano il principio della crioterapia. L’intensa ondata di freschezza attenua incredibilmente le occhiaie non coperte dal correttore.

Ecco 4 trucchi essenziali con cui combattere il caldo e apparire sempre perfette

Il terzo prodotto è sempre uno spray rinfrescante, ma questa volta per il corpo. Questo stimola e riattiva la pelle ed è perfetto per zone come il décolleté o le spalle che restano entrambe scoperte dai vestiti in estate. Sarebbe un peccato avere una pelle del viso fresca e idratata senza considerare anche il corpo.

L’ultimo prodotto eccezionale è l’innovativa sfera per massaggi dall’effetto freddo. Questa è perfetta per rilassare i muscoli e rinfrescare il corpo, offrendo una piacevolissima sensazione di benessere e di relax. Ne esistono versioni appositamente studiate per il viso e da portare sempre con sé anche in spiaggia. Queste rinfrescano il viso e aiutano la pelle a distendersi. I comodi formati da borsetta sono una vera salvezza contro il caldo estivo!