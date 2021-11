Alcune biografie catturano la nostra attenzione e ci incuriosiscono perché ne conosciamo i soggetti famosi. Altre invece ci conquistano perché ci raccontano storie straordinarie che diversamente non avremmo potuto conoscere. Le biografie ci permettono di scoprire di più sulle persone che ne sono protagoniste, ma anche sul contesto storico durante il quale hanno vissuto.

Le migliori biografie ci aiutano a conoscere meglio il Mondo. Leggere le vicende di figure che hanno avuto un ruolo cardine nella storia ci permette di comprendere meglio il contesto culturale in cui viviamo oggi. Imparando le storie di vita di persone che hanno affrontato sfide e circostanze diverse dalle nostre, possiamo acquisire una comprensione più profonda degli altri, sviluppare più empatia e forgiare la nostra personalità.

E mentre le autobiografie possono conferire un’aria di intimità ai protagonisti, le biografie ci danno una visione più imparziale di una persona e di un’epoca.

Ecco 4 tra le migliori biografie che ci terranno incollati dalla prima all’ultima pagina

Proponiamo oggi una piccola selezione di libri acclamati dalla critica e amati dai lettori che fanno luce su alcune delle storie più affascinanti, nascoste o influenti assolutamente da conoscere.

The Mayor of Castro Street: The Life and Times of Harvey Milk di Randy Shilts (1982)

Potremmo aver visto il bellissimo film Milk del 2008 con Sean Penn, ma questa biografia va più in profondità nella vita personale e nella carriera di Harvey Milk. Tra i primi funzionari pubblici apertamente gay, la vita di Milk si spense prima che potessimo vedere il pieno potenziale della sua leadership carismatica. Scritto nel 1982 dal giornalista di San Francisco Randy Shilts, il libro ci regala una visione più ampia su ciò che stava accadendo alla comunità gay negli Stati Uniti negli anni ’70.

Gandhi 1914-1948: The Years That Changed the World di Ramachandra Guha (2018)

Sebbene tutti abbiano sentito parlare di Gandhi e possano conoscere a memoria alcune delle sue citazioni, pochi conoscono la storia della sua vita. Questa biografia ci racconta la sua esistenza dalla partenza dal Sud Africa al suo assassinio. Sono gli anni della sua straordinaria vita che hanno cambiato il Mondo in modo drammatico.

Elizabeth the Queen. La vita di una regina di Sally Bedell Smith (2012)

Se non ne abbiamo avuto abbastanza con la serie The Crown su Netflix, questa biografia farà per noi. L’esperienza nella ricerca e nel creare connessioni dell’autrice Sally Bedell Smith è straordinaria. Ci porta nelle sale riunioni, nella vita sociale e nei tour internazionali che riempiono la vita della regina Elisabetta II. Scopriamo gli effetti dell’essere costantemente sotto gli occhi del pubblico di una persona apparentemente intoccabile, ricordandoci che una volta era solo una ragazzina che si è assunta una responsabilità monumentale.

Steve Jobs di Walter Isaacson (2011)

Vogliamo leggere questo articolo su uno smartphone? Probabilmente dobbiamo ringraziare Steve Jobs se possiamo farlo. Scritto dal noto biografo Walter Isaacson, questo libro offre ai lettori uno sguardo senza restrizioni e senza filtri sulla vita del fondatore di Apple. Jobs era ed è tuttora considerato uno dei più grandi innovatori del Mondo. E Isaacson ce lo racconta basando il libro su più di 40 interviste che ha tenuto con Jobs, nonché su centinaia di interviste che ha condotto con familiari, amici e colleghi di Jobs.

