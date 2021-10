Quando si parla di Umbria, spesso si tende a pensare ai suoi deliziosi borghi. Certamente, questa piccola regione del Centro Italia offre incantevoli perle in questo senso. Basti citare Spello e Assisi, ma anche Castelluccio di Norcia e Orvieto. Durante un soggiorno umbro, va però considerato anche il suo capoluogo. Perugia, infatti, è una città che conserva un centro storico intatto. Intima e accogliente, è inoltre una città universitaria tra le più antiche e note al Mondo.

Proprio in questi giorni, Perugia ospita la XXVII edizione di Eurochocolate, una manifestazione golosissima divenuta ormai un evento di richiamo internazionale. L’Umbria è nota, come del resto tutta l’Italia in genere, per la buona cucina. Vediamo allora dove andare a mangiare durante un soggiorno nel capoluogo umbro.

Consultando Tripadvisor, ecco 4 ristoranti a Perugia dove gustare la tipica cucina umbra in tutta la sua autenticità.

La classifica di Tripadvisor

Nel cuore del centro storico della città, proprio dietro la Cattedrale, si trova Il Giurista, un locale dove eleganza e tradizione convivono. L’ambiente è molto caratteristico. L’entrata è molto scenica e, una volta all’interno, ci si trova in una cantina molto bella con arredi perfettamente in linea con la location. Nel menù, si segnalano i piatti con tartufo. Nella classifica di Tripadvisor – sezione “Cucina locale” – Il Giurista si trova al 1° posto su 105 ristoranti. Con all’attivo 1.274 recensioni ottiene il punteggio massimo di 5/5.

Una delle attrazioni più suggestive della città, sicuramente da non perdere, è la Rocca Paolina. Edificata negli anni ’40 del 1500, per volontà di Papa Paolo III Farnese, costituisce il simbolo del potere pontificio che per quasi 3 secoli dominò la città.

Dopo aver passeggiato in questa sorta di città sotterranea, e aver respirato l’atmosfera della Perugia medievale, ci si può concedere una cena Al Tartufo (2° posto nella classifica di Tripadvisor – sezione “Cucina locale”). Sito in Via Ulisse Rocchi, vicinissimo alla Fontana Maggiore e alla Cattedrale di S. Lorenzo, il nome del ristorante già la dice lunga. Un locale raffinato, ma al contempo caldo ed accogliente, che vanta una decennale specializzazione nel mondo del tartufo. Dall’ottobre 2015 è stato infatti il primo ristorante specializzato in tartufo a Perugia. Qui, esperti chef, oltre a realizzare ogni piatto con prodotti di altissima qualità, studiano i migliori abbinamenti con il tartufo fresco di stagione.

Gli amanti del tartufo non rimarranno delusi neppure da Borgomela, al 3° posto sempre nella sezione “Cucina locale” della classifica di Tripadvisor. In via Tiberina Nord, si tratta di una location molto ben curata e tranquilla che propone piatti semplici e genuini ma di grande qualità. Il posto ideale per una cena in famiglia ma anche per coppie.

Concludiamo il nostro viaggio dei sapori a Perugia, spostandoci un poco fuori. Sulle colline umbre, a pochissimi chilometri dal centro città, Tripadvisor segnala anche La Taverna dell’Orso. Valutato da oltre 1.821 utenti, e con un punteggio complessivo di 4,5/5, questo locale si è aggiudicato il distintivo “Travellers’ Choice”.

Immersa in una magnifica distesa di ulivi, La Taverna dell’Orso propone un vasto menù con piatti tipici umbri sia elaborati che molto semplici. Qualunque piatto si scelga, è un’esperienza culinaria spettacolare. Le porzioni sono molto abbondanti e il rapporto qualità/prezzo davvero ottimo.