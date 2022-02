Chiunque voglia prendere con sé un cane probabilmente avrà una lista infinita di aspetti da considerare. Tra i primi tre posti potrebbe esserci il tempo e il valutare quanto ne abbiamo a disposizione per il nostro Fido. Tra i primi cinque, invece, l’impegno economico, con cibo, accessori vari, veterinario ed esperienze. Forse, però, a preoccupare di più è la vita tra le quattro mura di casa, a prescindere dalla dimensione o se fosse villetta o appartamento. Infatti, il nostro nuovo coinquilino, e membro della famiglia, sarà comunque un animale peloso, che non si lava poi così spesso.

Allora, ci potremmo immaginare come piccole cenerentole, con aspirapolveri, spazzole e deodoranti in mano per pulire e profumare di continuo. Tuttavia, non dovrebbe per forza andare in questo modo, soprattutto se valutassimo una delle razze che andremo a conoscere nell’articolo di oggi.

Ecco 4 razze di cane poco conosciute ma che ameremo anche perché non riempiono la casa di peli e puzza

Il nostro prossimo, o primo cane, potrebbe essere proprio uno di questi particolari cuccioli.

Si tratta di razze che potremmo definire dimenticate perché poco diffuse e/o poco note rispetto, per esempio, a Barboncino o Maltese.

Nonostante ciò, insieme a loro farebbero parte della vasta categoria dei cani che puzzano poco e niente e perdono pochissimo pelo.

Il fattore puzza verrebbe debellato principalmente perché si tratterebbe di cani dalla pelle poco grassa e particolarmente attenti all’igiene.

Invece, per quanto riguarda il fattore perdita di pelo, avremmo a che fare con manti ben compatti e con poche cadute o mute.

Schnauzer

Originario della Germania, lo Schnauzer è uno dei pochi cani baffuti esistenti al Mondo.

È una razza che accontenta chiunque perché possiamo scegliere tra quello nano, medio e gigante.

A prescindere dalla statura, è magro e i muscoli sono sepolti sotto un fitto strato di peli ruvidi, neri o sale e pepe.

Facile da addestrare, lo Schnauzer è un tipo da famiglia, giocherellone, attento, calmo, intelligente ma diffidente verso gli estranei.

Cane d’acqua portoghese

Nuotatore impeccabile, questo peloso è il preferito di Barack Obama.

Le sue dimensioni sono medie ma sembrano più voluminose a causa del pelo, folto e riccio, ma che difficilmente troveremo in giro per casa.

Dal punto di vista del carattere, poi, è molto docile, instancabile, affettuoso e adora stare in compagnia di bambini e altri cani.

Whippet

Appartenente alla categoria dei levrieri, il Whippet ha origini britanniche ed è un cane di medie-grandi dimensioni.

È un vero casalingo che non ama stare all’aperto o rotolarsi per terra, preservando il suo manto raso e vellutato da qualsiasi sporcizia.

Inoltre, il Whippet è un eccezionale cane di compagnia, paziente e dolce.

Basenji

Infine, direttamente dall’Africa, il Basenji è di piccole-medie dimensioni e ha un manto rossiccio.

È conosciuto per essere un cane che non abbaia e amante della pulizia al quale si dedica ogni giorno per parecchio tempo.

È curioso e indipendente ma non particolarmente ubbidiente.

Quindi, ecco qui le 4 razze di cane poco conosciute che potrebbero venire a casa con noi limitando la presenza di puzza e peli.

