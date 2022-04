Manca una settimana esatta a Pasqua e dobbiamo decidere quali dolci porteremo sulle nostre tavole. E se non abbiamo voglia di metterci ai fornelli e provare una delle ricette pasquali tipiche della nostra tradizione, dobbiamo rivolgerci ai supermercati. Oppure ai principali negozi online. Questo, però, non significa che dobbiamo rinunciare al gusto o accontentarci. Il trucco è scegliere il prodotto giusto. Meglio ancora se realizzato a mano e da pasticcieri nostrani. Quindi ecco 4 ottime colombe artigianali (n.d.r. a parere dello scrivente) che possiamo trovare nei negozi. Dolci straordinari che hanno anche uno straordinario rapporto qualità prezzo.

Le colombe di Sal De Riso

Salvatore De Riso, in arte Sal De Riso, è uno dei più importanti Mastri Pasticceri del nostro Paese. E per questa Pasqua propone una serie di colombe da leccarsi i baffi. In catalogo ce ne sono addirittura 15, tutte con gusti e ingredienti diversi. Il capolavoro, però, si chiama Intenso Fondente ed è una colomba all’insegna del cioccolato fondente sia nella pasta che nella farcitura. La troviamo online in diversi formati e quella da 500 grammi costa 24 euro.

La colomba al profumo di rose di Bonci

Se cerchiamo un sapore particolare e insolito, la colomba che fa per noi potrebbe essere la Bria Colomba Rosae della pasticceria Bonci. Bonci vanta una tradizione di pasticceria lunga tre generazioni e quest’anno propone un prodotto con cioccolato bianco, liquore aromatizzato alle rose e fragole candite. La troveremo sul sito ufficiale a meno di 30 euro e potrebbe farci impazzire per l’insolita consistenza dell’impasto.

Ecco 4 ottime colombe artigianali che hanno un buon rapporto qualità prezzo e trasformeranno la nostra Pasqua in un capolavoro

Un’altra colomba assolutamente da non perdere è quella realizzata da Stefano Lorenzoni. Pasticcere di Arte Dolce, famosa pasticceria toscana, Lorenzoni ha deciso di puntare sulla qualità degli ingredienti e su una lavorazione certosina lunga circa 3 giorni. Il risultato è una colomba straordinaria con vaniglia del Madagascar, che costa meno di 30 euro online.

Ottime notizie anche per gli amanti del cioccolato. Per la Pasqua 2022 l’azienda piemontese Domori propone una straordinaria colomba che mischia sapientemente gianduja, cacao, nocciole e scaglie di cioccolato. Incredibile anche la copertura, realizzata con una gustosissima glassa fatte con nocciole del Piemonte. Sul sito ufficiale di Domori la possiamo trovare a circa 25 euro.

Ci sono tantissimi altri prodotti ottimi sul mercato, qui ne sono stati consigliati solo alcuni. Non ci resta che comprare la versione che preferiamo!

Lettura consigliata

Basta con mousse e cheesecake, è questo il dolce da fare con le prime fragole di stagione che sta letteralmente spopolando e farà impazzire grandi e piccini