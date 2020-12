L’aperitivo è qualcosa che noi italiani abbiamo nel nostro DNA. Perfetto per chiudere un buco prima di pranzo o cena, quando è abbondante può benissimo sostituire i pasti principali. Si tratta di un momento ideale di convivialità, ma il nostro cocktail può essere accompagnato anche da altro oltre a patatine e noccioline. Perciò ecco 4 originali e sfiziose idee per un aperitivo veloce senza rinunciare a mangiar bene.

Muffin salati

Per questa ricetta abbiamo bisogno di:

a) 3 uova;

b) 100g di olio di semi;

c) 100g di latte;

d) 200g di farina;

e) 100g di grana padano grattugiato;

f) 200g di prosciutto a pezzi;

g) 10g di lievito istantaneo per preparazioni salata.

Semplicemente in una ciotola uniamo tutti gli ingredienti e amalgamiamoli bene con un cucchiaio. Versiamo quindi l’impasto nei pirottini dei muffin e cuociamoli in forno ventilato a 180 °C per 15 minuti.

Cestini di grana

Per questa ricetta abbiamo bisogno di:

a) 15g di grana padano grattugiato;

b) ingredienti a scelta q.b..

In una padella antiaderente creiamo un disco con il grana padano, quindi aspettiamo che si sciolga e si compatti. Adagiamolo e facciamolo raffreddare su una ciotola rovesciata. Non ci resta che riempire i nostri cestini di grana padano con gli ingredienti che preferiamo, come prosciutto, salse, pomodori e mozzarelle.

Rose di pasta sfoglia

Per questa ricetta abbiamo bisogno di:

a) 1 rotolo di pasta sfoglia;

b) 2 patate;

c) prosciutto cotto q.b.;

d) grana padana grattugiato q.b.;

e) sale q.b.;

f) olio extravergine d’oliva q.b..

Tagliamo la pasta sfoglia in 4 lunghe strisce e le patate in fette molto sottili. Su ogni striscia adagiamo quindi le patate tagliate sovrapponendole leggermente fra loro, il prosciutto e il grana. Dopo aver arrotolato le strisce infiliamole in un pirottino o in uno stampo da muffin. Aggiungiamo quindi anche un po’ di sale e olio e inforniamo per 20 minuti a 190 °C in forno ventilato.

Involtini di zucchine

Per questa ricetta abbiamo bisogno di:

a) 1 zucchina;

b) prosciutto cotto q.b.;

c) grana padana grattugiato q.b..

Dopo aver tagliato e grigliato le zucchine a fette sottili, mettiamo su ciascuna il prosciutto e il grana. Arrotoliamo ogni fetta per creare gli involtini.

Quindi ecco 4 originali e sfiziose idee per un aperitivo veloce, ma assolutamente sano e gustoso.