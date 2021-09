Molte donne non sanno proprio rinunciare al make up. Alcune non riescono a fare a meno di truccarsi anche quando scendono a fare la spesa. Di certo è un bene non trascurarsi, avere un volto fresco e curato ha il suo effetto ringiovanente. L’importante è non dimenticare di eliminare la sera tutte le tracce di trucco, lasciando sempre la pelle idratata.

Ma non sempre capita di avere molto tempo a disposizione e nella fretta combiniamo un disastro. Quando mettiamo una matita o un ombretto velocemente, senza un briciolo di tecnica, non avremo che un risultato penoso.

Per uscire di casa decentemente, non possiamo saltare alcuni passaggi fondamentali, come spalmare una crema giorno e una base per il make up, ad esempio. Il tipo di base e crema dipenderà dalla nostra pelle, se grassa o secca, avrà bisogno di un prodotto specifico.

Pettiniamo sempre le sopracciglia, se è il caso, riempiamole con delle matite adatte e di qualità. Usiamo un fondotinta non troppo aggressivo, anche una BB cream leggera, che non alteri il colore della nostra pelle.

Ecco 4 modi facili e veloci per avere un trucco da diva sempre curato

Non dobbiamo perdere ore per avere un make up preciso, che risalti il nostro sguardo, ma bastano pochi minuti per realizzare un trucco adatto a noi.

Se vogliamo che i nostri occhi risaltino, ma con semplicità, l’eyeliner o la matita rappresentano la scelta giusta. Basterà fare una leggera linea nella palpebra superiore, utilizzando il colore nero, ma anche altri tipi. Se è giorno, lasciamo il viso meno appesantito da ombretti scuri, al massimo utilizziamo nuance nude e naturali. Mettiamo il rimmel, senza esagerare, un lucidalabbra trasparente e saremo pronte per una passeggiata mattutina.

Ma se l’effetto troppo naturale non fa al caso nostro, perché abbiamo un colore della pelle più scuro o abbronzato, scegliamo le colorazioni bronzate. Invece di usare la matita, distribuiamo sulla palpebra un ombretto perlato o brillante che può variare dal beige al marrone, usando anche leggere sfumature. Poi, completiamo con il classico rimmel e un rossetto color carne.

2 look serali

Tutte le nostalgiche degli anni ’80 e le appassionate di colori vivi e accesi, la sera potranno creare trucchi favolosi. Usiamo una matita colorata nella parte inferiore dell’occhio, abbinando un ombretto superiore colorato, ma non troppo pesante. Possiamo scegliere il viola, verde, arancione, sfumandoli leggermente. Terminiamo il look con rimmel e fard per vivacizzare lo sguardo.

In alternativa, giochiamo con i contrasti, manteniamo un trucco naturale ma brillante sugli occhi, ma carichiamo con il rimmel. Per uscire la sera o per l’aperitivo, mettiamo sulle labbra un bel rossetto porpora o rosso, che le risalti con carattere. Ecco, quindi, 4 modi facili e veloci per avere un trucco da diva sempre curato, senza perdere troppo tempo davanti lo specchio.