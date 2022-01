Il 2022 non solo è l’anno della Tigre per l’oroscopo cinese ma è anche l’anno della frangia per gli hair stylist.

Questa rivoluzione sembra aver preso il via con Lily Collins, protagonista dell’amatissimo Emily in Paris e con un suo post Instagram del 30 novembre scorso. L’attrice britannica è in posa per un selfie che la ritrae con un nuovissimo taglio di capelli.

La lunghezza, come si scopre nelle altre foto, è rimasta ma ad incorniciare il viso c’è anche una deliziosa frangia.

Basta, poi, farsi un giro sui social per capire che la tendenza è diventata virale.

La frangia l’indossano vip come Monica Bellucci, Belen e Cecilia Rodriguez, Miley Cirus, Gigi Hadid, Lady Gaga e Federica Nargi.

Anche noi, allora, potremmo lanciarci su questa novità che non ha età e sfruttare le doti del nostro parrucchiere per sfoggiare una deliziosa frangetta.

Le versioni fattibili sono tantissime ma in questo articolo il team di ProiezionidiBorsa ha racchiuso quelle che spopolano già e continueranno a farlo nell’anno nuovo.

Ecco 4 modelli di frangia richiestissimi nel 2022 per un taglio di capelli disinvolto che sta bene ad ogni età

La prima tipologia da provare è quella wispy, che letteralmente vuol dire “a ciuffetti”.

Si tratta di una frangia di media lunghezza, che sfiora appena le sopracciglia, ben sfilata per dare un tocco di leggerezza e tagliata non retta. Infatti, è poco più corta al centro mentre le ciocche laterali arrivano alle tempie.

La wispy si abbinerebbe principalmente a tagli corti oppure a delicati caschetti. Secondo gli esperti, poi, sarebbe ideale per chi ha un viso tondo e la fronte ampia. Per quanto riguarda la messa in piega, potremmo asciugarla liscia ma non bombata oppure lasciarla mossa al naturale.

La seconda tipologia è più tradizionale ed è la classica frangia a tendina che si abbina a long bob.

Questa è sempre di media lunghezza accompagnata da sfilati e scalati ciuffi laterali che superano le tempie arrivando a sfiorare le guance.

La novità del 2022 è che i parrucchieri tendono a realizzarla più doppia e quindi con un quantitativo maggiore di capelli rispetto all’originale.

Questa frangia starebbe bene a quelle donne che hanno un viso leggermente allungato.

Per quanto riguarda la messa in piega, invece, lo stesso nome ci suggerisce cosa fare.

Liscia o mossa non importa, basta asciugarla aprendola a tendina, ossia dividendola in due parti che devono rimanere appoggiate sulla fronte.

Ultime 2 opzioni

Allora, ecco 2 dei 4 modelli di frangia richiestissimi nel 2022 per un taglio di capelli disinvolto che sta bene ad ogni età; ma non finisce qui.

Potremmo optare anche per una frangia decisamente lunga, da tenere aperta sui lati del viso, asciugare liscia e leggermente bombata. Un tocco di classe che sarebbe aperto a chiunque e ideale per i primi approcci con questo taglio spesso temuto.

Infine, c’è posto anche per la frangia laterale simil ciuffo da asciugare volutamente disordinata o perfettamente liscia e laccata.

Quest’ultima versione che presentiamo si sposerebbe con tagli corti e medi e sarebbe perfetta su visi dalla fronte ampia.

Approfondimento

Mai più capelli di paglia, spenti o gonfi dall’umidità con questi 3 segreti per curarli in inverno.