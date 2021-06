Parliamo spesso si stagionalità dei prodotti della terra perché siamo più abituati a vedere frutta, ortaggi e verdura nel mentre maturano. Altrettanto però vale anche per formaggi e derivati del latte in generale.

A volte può trattarsi di stagionalità imposta dai disciplinari di produzione, che prevedono precise finestre temporali. Più spesso è invece Madre Natura a dettare i suoi tempi e non c’è niente di meglio che assecondarla, anche a tavola.

Dunque, ecco 4 formaggi speciali da mangiare in estate e abbinati al giusto vino.

Il Fourme d’Ambert

Ecco un formaggio a pasta molle di origine francesi, prodotto sui pascoli delle terre al confine tra i dipartimenti della Loira e del Puy-de-Dá me. La pasta interna del formaggio è morbida, di colore avorio o bianco ed è erborinata.

È un formaggio grasso ma ricco di sani nutrienti come calcio e proteine. In questo periodo sprigiona il meglio del suo sapore e odore dei pascoli d’altura.

Ottimo a fine pasto o a chiusura di una cena all’aperto, magari abbinato a un bicchiere di Porto. Oppure per un pranzo fresco e gustoso abbinato a una insalata mista di frutta e verdura.

Il Quartirolo

Direttamente dai pascoli lombardi giunge il quartirolo, un formaggio morbido di mucca a base di latte vaccino. La crosta del formaggio è sottile mentre all’interno si cela una pasta compatta ma allo stesso tempo friabile e granulosa.

Vitamine, minerali e proteine lo rendono un formaggio estivo ad alto valore biologico. E soprattutto viene considerato uno dei formaggi magri per eccellenza. Al palato può trasmettere delle piccole note acidule, ma all’olfatto regala un profumo intenso che aumenta con la stagionatura.

L’estate è la stagione perfetta di questo formaggio e si presta benissimo a molti consumi. Può costituire un antipasto o una pietanza a sé come pure va bene a chiusura del pasto.

La cucina tipica lombarda lo utilizza spesso quale ingrediente chiave in molte ricette tipiche della zona. Suggeriamo in abbinamento un Botticino o un Lugana.

Tra i formaggi clou dell’estate non può mancare lo stracchino. Proteine, grassi, ferro, fosforo e calcio lo rendono un formaggio completo e perfetto per la stagione.

Il suo essere cremoso, fresco e spalmabile lo rende un must dell’estate.

È l’ideale per spuntini veloci dal pranzo alla cena, sia sotto l’ombrellone o a tavola insieme a una fresca insalata. I nutrizionisti ne consigliano il consumo abbinato a generose porzioni di ortaggi e verdure per abbinarlo alle fibre dall’azione saziante. Se proprio non sappiamo fare a meno di un buon bicchiere di vino, consigliamo in abbinamento un Bardolino Chiaretto o Albana.

L’irresistibile mozzarella di bufala

Infine non può mancare la mozzarella di bufala, prodotta in Lazio e in Campania, in parte nella Puglia e anche nel Molise. Certamente con un certo contenuto in grassi, ma una volta assaggiata, sarà difficile farne a meno.

Il nostro consiglio è di degustarla accompagnata con un bicchiere di fresco Asprinio di Aversa.

