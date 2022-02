Almeno una volta nella vita ci sarà capitato di dire a noi stessi “ma oggi dove ho la testa”.

Spesso, infatti, viviamo giornate più frenetiche e intense di altre, dove tutto sembra scorrere in maniera accelerata.

Spostiamo di continuo la nostra attenzione e concentrazione di qua e di là e siamo costretti a correre, anche per quanto riguarda le nostre conoscenze, per stare a passo con i tempi.

In mezzo a questo vortice, però, certe volte il nostro cervello potrebbe avere un momento di cedimento.

Per esempio, potrebbe succedere di non ricordare alcune delle cose che riguardano la vita di tutti i giorni, una su tutte “dove ho messo il cellulare”.

La nostra memoria, infatti, come sottolineato da una pubblicazione di Humanitas, non sarebbe infallibile, soprattutto prendendo in considerazione l’epoca moderna.

Quindi, queste piccole dimenticanze potrebbero capitare a tutti, anche se sarebbe opportuno non sottovalutarle, perché, in alcuni casi, potrebbero essere un campanello d’allarme di malattie come demenza o Alzheimer.

Nonostante ciò, gli esperti ci informano che ci sarebbero diverse cose che potremmo fare per prevenire possibili vuoti di memoria.

I suggerimenti degli esperti

Tutto ruoterebbe attorno a uno stile di vita sano, accompagnato da una dieta equilibrata, dall’attività fisica e da un riposo notturno di qualità.

A questo, però, si aggiungerebbe un altro aspetto importante e cioè che dovremmo nutrire il nostro cervello di novità.

Così facendo, lo andremmo a stimolare di continuo, lo manterremmo attivo e giovane e al contempo renderemmo sempre più elastica la nostra memoria.

Per farlo, potremmo sfruttare le ultime tecnologie e sperimentare nuovi giochi e attività diverse dai soliti sudoku o parole crociate.

Ecco 4 applicazioni da scaricare sul cellulare per allenare il cervello, mantenendolo attivo, e prevenire vuoti di memoria

La prima si chiama Lumosity, creata da un team di neuroscienziati, disponibile in varie lingue ma non in italiano e con versione free e premium.

Con questa possiamo esercitare, con piccoli giochi quotidiani, la nostra mente in diversi settori che sono memoria, attenzione, problem solving, flessibilità e velocità.

La seconda è Elevate, totalmente in inglese, sempre con versione free e premium, che propone un programma personalizzato con sfide sempre più complesse.

Con Elevate si ha la possibilità di allenarsi in ambiti come attenzione, velocità di elaborazione, capacità di memoria e matematica.

All’elenco aggiungiamo CogniFit, anche in italiano, free o premium, con percorsi personalizzati, sfide e confronti con altri giocatori dal Mondo. Potremo anche vedere le statistiche e il tracciamento dei progressi.

CogniFit, oltre ad allenare la memoria a tuttotondo, presenta allenamenti specifici come, per esempio, quelli per la guida o per gli over 55.

Infine, concludiamo con WordBrain, un’applicazione in italiano e gratuita, ideale per gli amanti dei giochi con le parole.

L’obiettivo è trovare le parole nascoste combinando le lettere, andare avanti tra livelli sempre più difficili e sperimentare con qualcosa di nuovo e interattivo.

Allora, ecco le 4 applicazioni da scaricare sul cellulare per tenere in forma il nostro cervello e avere una memoria di ferro.

Approfondimento

Se siamo pigri per andare in palestra ecco 4 applicazioni da scaricare sul cellulare per allenarci comodamente a casa