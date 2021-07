Quando si deve scegliere il vino per una cena spesso non si sa proprio quale comprare. Si sceglie quello che ci piace di più o si cerca di trovare l’abbinamento perfetto con le portate?

Allora si rimane lì bloccati con la bottiglia in mano a leggere tutto il possibile sulle caratteristiche. Se si abbina bene con la carne, con il pesce, con i formaggi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Poi, se ci troviamo in un’enoteca, neanche a parlare della confusione che abbiamo in testa. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa suggerisce 3 vini perfetti per ogni occasione.

Ecco 3 vini da portare in tavola per una serata perfetta con gli amici

Il primo vino che suggeriamo oggi è il “50&50”. Questo vino IGT è perfetto se si sta pensando di preparare un arrosto o una tagliata. Dal colore rosso rubino è elegante e intenso. Questo perché l’uvaggio è proprio un 50% di Sangiovese e un 50% Merlot. È perfetto anche per un aperitivo con salumi e formaggi.

“Le Gonnare” è un vino che stupisce

Se possibile scegliamo l’annata 2013. Questo vino nasce da un’azienda che ha cominciato da poco a coltivare uve. Nasce un vino genuino e molto mediterraneo. Una combinazione di merlot e con una leggera percentuale di syrah. Una perla che pochi conoscono ma che vale la pena gustare. Lasciamolo aprire almeno una mezz’ora nel decanter per gustarlo al meglio.

Il Canus, un gusto unico e deciso

Per finire il “Canus”. Qui la storia del vitigno è molto più antica. Questo vino friulano ha un gusto unico e deciso. Perfetto per i palati più esigenti abituati ad un vino corposo. Si abbina benissimo con la selvaggina o carne ben lavorata. Uno dei migliori da regalare per una cena.

Ecco 3 vini da portare in tavola per una serata perfetta con gli amici. Scegliendo anche solo uno di questi profumatissimi vini rossi faremo un figurone.

Approfondimento

Ecco perché anche bere un bicchiere di vino bianco fa bene alla salute