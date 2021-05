Alla base della cucina povera, oggi le patate sono protagoniste di ricette complesse e prelibate.

La loro storia è lunga e ha origine in Perù, Messico e Boliva. Fu Pizarro, e non Cristoforo Colombo come si potrebbe pensare, a portarle in Europa. Dopo qualche sospetto, la patata entrò a far parte della cucina tradizionale europea da vera regina.

Solitamente siamo abituati a mangiare l’interno della patata, dopo averla pelata. In realtà tutti sanno che anche la buccia è commestibile. Una scoperta che evita gli sprechi, specialmente nell’uso dei vegetali. Nonostante ci sia ancora qualche sospettoso, utilizzare le bucce di patata in cucina è come avere un ingrediente segreto.

In questo articolo si invita a provare qualche ricetta che lascerà incantati tutti i commensali, anche quelli col palato più raffinato. Ecco 3 veloci ricette golosissime e super economiche con le bucce di patata che ci faranno pentire di averle scartate finora.

Fritte ma con un ingrediente segreto

Se non si è mai sentito parlare di “chips”, così vengono chiamate le patatine che troviamo solitamente nei sacchetti confezionati. Negli ultimi anni la cucina ne ha riscoperto la versione casalinga. Croccanti, friabili, leggermente salate, sono davvero una tira l’altra. Una volta provate non se ne può fare a meno.

È lo stesso effetto di quando si prova la ricetta delle chips con le bucce di patata. Poiché la buccia scartata è molto fine, risulta perfetta per farne delle chips. Basterà lavare bene le bucce e irrorarle con olio di oliva se si vogliono fare al forno. Contrariamente gettiamole nell’olio bollente, saliamo e gustiamole.

Una versione ancora più golosa è la ricetta delle bucce di patate in crosta. Si procede irrorando le bucce con olio d’oliva, poi tuffandole in un misto di pan grattato fine, erbe aromatiche a piacimento e un pizzico di sale. Da cuocere nel forno a 180°C per 15 minuti circa.

L’ultima ricetta si discosta dalle prime due preparazioni. Si tratta dello Stroganoff di bucce di patata, un contorno gustoso e ricco per carne e pesce. Preparare lo stroganoff è semplice. Bisogna far rosolare abbondante cipolla fino a farla appassire.

Dopo si aggiungono le bucce di patata e si sfumano con del vino bianco. Uniamo anche un mestolo di brodo. Per ultima si aggiunge una dose abbondante di panna da cucina, da far cuocere per alcuni minuti a fuoco alto. Ecco pronto un contorno povero ma dal gusto inimitabile.

