Sono i nostri migliori amici, ci regalano tanta gioia e affetto. Ma quando hanno bisogno di essere curati diventa un’impresa somministrare loro le medicine.

Anche i cani più mansueti o i gatti meno pestiferi recalcitrano ad ogni tentativo.

Diventa una battaglia sia che si tratti di antibiotici che di semplici integratori.

Vedremo quali trucchi adottare per aggirare l’ostacolo.

Ecco 3 utilissimi suggerimenti per dare la medicina liquida o in pillole al gatto e al cane senza doverci disperare

Iniziamo col dire che agli animali devono essere somministrati medicinali solo dietro consiglio del veterinario. L’automedicazione è sconsigliata proprio come per l’uomo.

È importante adottare la giusta tecnica di somministrazione per evitare che l’animale assuma atteggiamenti di diffidenza nei confronti del padrone.

Se l’animale è mansueto si può tentare di far ingerire il medicinale direttamente, sia che si tratti di pillole che se sia in forma liquida. Per evitare morsi si dovrebbe estendere la testa verso l’alto con una mano ed aprire la mandibola con l’altra, inserendo la medicina in bocca. L’animale deglutirà se gli si terrà il morso chiuso per qualche istante. Queste manovre risulteranno più semplici se effettuate con l’aiuto di una seconda persona.

Se il medicinale è liquido o la compressa deve essere sbriciolata e mescolata con acqua la difficoltà sarà superata utilizzando una siringa senza ago.

I bocconcini nascondi pillola possono essere una alternativa

Si deve riuscire ad immobilizzare l’animale da dietro e, tenendo ferma la testa prendendola in mezzo alle orecchie, inserire il beccuccio della siringa tra i denti. Per bloccarlo è opportuno posizionarlo su una superficie elevata e senza possibilità di appigli. Questo renderà l’operazione meno difficoltosa.

Molti farmaci sono prodotti con aromi e odori che possano essere gradevoli per gli animali. Tuttavia le modalità di somministrazione devono essere tali da non creare uno stress emotivo ai nostri amici. Una opzione diversa e forse meno aggressiva può essere quella di adottare dei bocconcini nei quali si possa nascondere la medicina all’interno.

Se la scelta dovesse essere questa si dovrà aggirare l’ostacolo del fiuto. I cani infatti sono capaci di sentire da lontano l’odore della pillola. I bocconcini potranno essere preparati con della carne macinata cruda o con del formaggio molle senza lattosio. Nei negozi per animali è possibile anche acquistare dei bocconcini veterinari che possano ospitare la pillola senza che il fiuto di fido la individui. In questo caso è opportuno alternare i bocconi inserendo quello medicato in mezzo a due bocconi normali. Ne gioverà la fiducia che l’animale porrà nei nostri confronti e lo si gratificherà dopo la somministrazione.

Quindi ecco 3 utilissimi suggerimenti per dare la medicina ai nostri amici a quattro zampe. L’operazione diventerà sempre più agevole man mano che si prenderà confidenza con queste tecniche.

