Il nostro Ufficio Studi stamani ha indicato 3 titoli azionari a Piazza Affari che rischiano ulteriori forti ribassi. Ci sono però anche delle opportunità da poter cogliere al rialzo fra alcuni titoli che presentano non solo una buona struttura grafica ma anche una sottovalutazione rispetto al fair value stimato.

Ecco 3 titoli da comprare subito perchè possono continuare a salire anche da oggi in poi ma prima facciamo una premessa su quello che sta accadendo in intraday al Ftse Mib Future.

Nel momento in cui scriviamo, il Future quota a 24.885, dopo aver segnato il minimo a 24.545 ed il massimo a 24.945.

Cosa attendere per oggi? Solo una chiusura giornaliera superiore ai 25.145 potrebbe far ripartire il rialzo, altrimenti i pericoli di vendite continueranno a rimanere dietro l’angolo.

I nostri Trading System stanno monitorando con grande attenzione, Banca IFIS (MIL:IF), Generali Assicurazioni e Rossetti Marino.

Banca IFIS, ultimo prezzo a 13,13. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,952 ed il massimo a 14,22. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 12,78, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 15,26. Sono possibili quindi nuovi massimi annuali già nel brevissimo termine. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 18,95.

Generali Assisìcurazioni, ultimo prezzo a 16,85. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 13,039 ed il massimo a 17,30. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 16,72, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 18,50/20,55. Sono possibili quindi nuovi massimi annuali già nel brevissimo termine. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 22,50.

Rossetti Marino, ultimo prezzo a 40,00. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 34,00 ed il massimo a 40,00. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 39,2, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 42,50/45,55. Sono possibili quindi nuovi massimi annuali già nel brevissimo termine. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 32,50, quindi attenzione a parer nostro il titolo è sopravvalutato.