L’ipertensione arteriosa è una condizione contraddistinta da un’elevata pressione del sangue nelle arterie. Non rappresenta di per sé una malattia, ma la pericolosità sta nel fatto che possa essere un fattore di rischio per altre malattie del cuore. Stiamo parlando, ad esempio, di infarti, ictus e angina pectoris.

L’ipertensione è subdola e silenziosa perché, spesso, non presenta sintomi, soprattutto se insorge in modo graduale. Ciò avviene perché il corpo si abitua poco per volta all’aumento di questi valori, e quindi non manda segnali di alcun tipo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quando ci sono, invece, i sintomi sono: perdita di sangue dal naso, mal di testa, vertigini e stordimento, problemi alla vista come la comparsa di puntini neri o di lampi di luce e ronzii alle orecchie.

Uno dei modi in cui possiamo cercare di migliorare questo problema è curare la nostra alimentazione. Mangiare sano e in modo equilibrato, oltre a favorire il benessere generale dell’organismo, aumenterà l’efficacia dei farmaci assunti, e quindi i benefici derivanti dalla cura.

Il sito Educazione Nutrizionale Grana Padano (ENGP) suggerisce alcune linee guida su quali siano i migliori alimenti da portare a tavola in questi casi. E consiglia 3 tipi di carne, davvero gustosi e adatti anche a chi ha la pressione alta.

Ecco 3 tipi di squisita carne consigliati per chi soffre di pressione alta

L’alimentazione corretta è la base per il benessere di chiunque. Esistono, infatti, alcuni alimenti che andrebbero evitati poiché potrebbero essere la causa di problemi di salute.

Le persone soggette ad ipertensione, ad esempio, dovrebbero fare attenzione a questi salumi sconsigliatissimi per chi soffre di pressione alta e problemi al cuore.

Fortunatamente, però, esistono tantissimi alimenti benefici che, oltre ad essere molto gustosi, sono preziosissimi per la nostra salute. Un esempio è questa “spezia dei poveri” che, secondo alcuni studi, sarebbe un vero toccasana contro il colesterolo alto e la pressione alta.

Concentriamoci ora sulla carne consigliata per chi soffre di ipertensione. Secondo gli esperti, in questi casi sarebbe meglio consumare carne di tacchino, pollo e coniglio, tutti rigorosamente senza pelle. Ed ecco 3 tipi di squisita carne consigliati per chi soffre di pressione alta.

Si tratta, infatti, di carni provenienti da tagli magri e sprovvista di grasso visibile.

Altri alimenti consigliati

Anche il pesce azzurro è ottimo in questi casi. Va consumato 3 o 4 volte a settimana, senza dimenticare legumi, verdure crude e cotte e frutta (da mangiare possibilmente con la buccia).

Andranno benissimo anche formaggi, latte e yogurt scremati o parzialmente scremati. Infine, per quanto riguarda pane, riso e pasta, la scelta migliore è di consumare prodotti integrali, da preferire a quelli raffinati. Non tutti lo sanno, ma la pasta integrale ha tanti benefici, e non riguardano solo l’ipertensione. Infatti molti la snobbano eppure è questa la pasta consigliata anche per proteggere il cuore dall’infarto.