Oltre all’inevitabile scorrere del tempo, le cause che possono portare alla secchezza della pelle sono molteplici. Su tutte, naturalmente, la pelle secca è un chiaro campanello d’allarme di disidratazione e mancanza di liquidi necessari per mantenere tono elastico. In altri casi dipende dalla carenza di determinate vitamine, come la A e la C, o una scarsa stimolazione del collagene. Nei casi peggiori potrebbe dipendere da patologie più o meno serie ma per cui dovremmo sempre rivolgerci ad un esperto prima di intervenire.

Ecco 3 straordinari rimedi genuini per dire addio alla pelle secca e screpolata

Riepilogando, insomma, quello che serve alla pelle per rimanere giovane e lucente sono acqua e vitamine, ovviamente insieme ad uno stile di vita sano. Gli alimenti che presenteremo risultano fenomenali per le abbondanti qualità minerali e vitaminiche e il grande contenuto di acqua.

Perciò, ecco 3 straordinari rimedi genuini per dire addio alla pelle secca e screpolata.

Partiamo dunque con cavolfiori e broccoli. Pochi conoscono il segreto di eterna giovinezza per una pelle sempre tonica ed elastica che si cela dietro questi alimenti, ma sono fenomenali per la pelle.

La naturale ricchezza di vitamina A e C funge da stimolatore naturale di collagene che aiuta la pelle a non essere raggrinzita. Questa proprietà è utile anche per i segni del tempo sul viso come le rughe.

95% di acqua in un solo ortaggio

Se quello di cui abbiamo bisogno è l’idratazione, i cetrioli sono proprio quello che fa al caso nostro. Questo strepitoso ortaggio con sole 14 calorie per 100g di prodotto non è solo il migliore amico di ogni dieta. Infatti, grazie alla quasi totale composizione di acqua aiuta la pelle a rimanere carnosa e ben idratata. Non a caso, spesso viene anche utilizzato applicandolo su zone gonfie o secche come le occhiaie o gomiti e talloni screpolati.

Attenzione a buttarli

Molti buttano i limoni spremuti non sapendo che valgono oro per queste funzioni, tra cui proprio la cura di gomiti e talloni screpolati. Infatti, se in cucina avanzano dei limoni spremuti, conserviamoli per realizzarne un eccellente esfoliante. Il limone, ricco di vitamine, se passato sulle zone più secche non solo contribuirà a tonificarle, ma contribuirà ad eliminare la pelle morta come fosse uno scrub.

Cure naturali per la pelle con le dovute precauzioni

Naturalmente è sempre opportuno prestare attenzione ed informarsi sulle controindicazioni.

Broccoli e cavolfiori, seppur alimenti eccezionali, potrebbero causare gonfiore intestinale mentre i limoni potrebbero risultare troppo invasivi per certi tipi di pelle.

