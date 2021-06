Il seno piccolo è un problema che affligge molte donne. Alcune sono di mezza età, hanno avuto più figli e il busto si è svuotato, ha perso tono dopo l’allattamento. Altre, invece, possiedono fin da giovanissime una struttura gracile e minuta, con busto e spalle ossuti.

Vediamo oggi alcune soluzioni interessanti per chi vuole trasformarsi, senza ricorrere alla chirurgia plastica. Ecco 3 stili perfetti per valorizzare un seno troppo piccolo con l’aiuto degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Vestire oversize soprattutto d’inverno

Il fascino è composto da vari fattori come la figura slanciata, la vita sottile, i capelli luminosi e le mani curate, il make-up del viso colorato e sempre perfetto. E soprattutto la modulazione della voce e dello sguardo, il sorriso positivo.

Maxi felpe, maglioni oversize, salopette oversize sono soltanto alcuni dei pezzi “chiave” adatti alle donne con un busto poco evidente che d’inverno sono valorizzate da abiti con taglio stile impero in chiffon o velluto stretch.

Sopra e sotto il vestito

Le donne con un busto poco florido possono valorizzarlo in estate scegliendo abiti leggeri con la scollatura quadrata o rettangolare. Oppure osando camicie con scollature profonde. In questo caso, invece di indossare una lingerie in fibre tessili o naturali come la viscosa, possiamo usare quella coprente e invisibile in silicone color pelle, che permette di portare con disinvoltura camicie di seta e raso candide, scivolose e abbastanza aperte sul davanti. Con sotto un paio di shorts, di jeans o una gonna a tubo.

Questa estate è di moda anche la lingerie a vista. In tal caso scegliamo un top sportivo sagomato oppure romantico e ricamato, con applicazioni e volants, colorato e non trasparente. Da portare con la gonna e il giacchino di jeans abbinato, che resta costantemente aperto.

Nelle mezze stagioni possiamo indossare una camicia bianca oversize, sopra una minigonna a tubo nera o in nuance. E infilare sopra un top cortissimo in maglia a punto grosso, bianco argento con bretelle spesse. La camicia abbondante va rimboccata da un solo lato.

Ecco 3 stili perfetti per valorizzare un seno troppo piccolo

Il busto poco evidente è valorizzato da abiti con pannelli drappeggiati sul seno in senso orizzontale e in obliquo, da scollature con pannelli incrociati e annodati.

Se dobbiamo comprare un costume da bagno, sì all’intero monospalla e all’intero con scollatura profondissima centrale e pannelli larghi, annodati dietro la nuca.

Sì anche reggiseno a fascia imbottito, con nodo centrale e slip con laccetti sui fianchi. La sua linea seducente si esalta grazie ad eventuali bretelle, ma sottilissime.

Un bel no invece alle coppette triangolari con laccetti senza imbottitura, che vanno troppo spesso fuori posto.

Approfondimento

